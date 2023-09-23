Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе в Сербии.

Спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограммов по греко-римской борьбе. Вечером 23 сентября в финальной схватке он одолел японца Кэнъитиро Фумита со счетом 11:6.

Тем самым он стал двукратным чемпионом мира. Первое золотую медаль Шаршенбеков завоевал также на турнире в Сербии в 2022 году.

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Это уже третье золото в копилке кыргызстанской сборной. До этого золотую медаль завоевали Айсулуу Тыныбекова и Акжол Махмудов. Также серебро взяла Айпери Медет кызы, а борец вольного стиля Тайырбек Жумашбек уулу завоевал бронзу.

Чемпионат мира по борьбе стартовал 16 сентября и завершится 24 сентября.