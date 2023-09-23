Спортсмен Акжол Махмудов стал двукратным чемпионом мира по борьбе на турнире в Сербии.

Он выступал в весовой категории до 77 кг. Махмудов в ночь на 23 сентября в финале победил азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 1:1. Махмудов победил благодаря последнему действию.

В первый раз чемпионом мира кыргызстанец стал в 2022 году.

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Это уже второе золото в копилке кыргызстанской сборной на этом чемпионате мира. Ранее чемпионкой мира в весовой категории до 62 кг стала Айсулуу Тыныбекова.



Также серебро взяла Айпери Медет кызы, а борец вольного стиля Тайырбек Жумашбек уулу завоевал бронзу.



Чемпионат мира по борьбе стартовал 16 сентября и завершится 24 сентября. Спортсмены соревнуются за медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.