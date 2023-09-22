Спортсмен Жоламан Шаршенбеков 22 сентября вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Сербии.

Он выступает в весовой категории до 60 кг по греко-римской борьбе. Шаршенбеков одержал три разгромные победы на борцами из Литвы, Грузии, Узбекистана.

В полуфинале он победил иранца Мехди Сейфоллах Мохсен Нежада со счетом 4:3.

Финал состоится 23 сентября, где кыргызстанец поборется с японцем Кеничиро Фумита.

Выход в финал принес Шаршенбекову лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже. Это уже пятая путевка на Олимпиаду для сборной Кыргызстана.

Жоламан Шаршенбеков уже побеждал на чемпионате мира в 2022 году. Также он является двукратным чемпионом Азии и победителем ряда других турниров.



У кыргызстанской сборной на этом турнире пока три медали. Айсулуу Тыныбекова завоевала золото, Айпери Медет кызы — серебро, а Борец вольного стиля Тайырбек Жумашбек уулу взял бронзу.



Чемпионат мира по борьбе стартовал 16 сентября и завершится 24 сентября. Спортсмены соревнуются за медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.