Писательница и художница Алтын Капалова высказалась о случае с истязанием женщины бывшим мужем в селе Селекционное близ Бишкека.

По ее словам, чтобы произошло «движение в сторону справедливости необходимо, чтобы человеку отрезали части лица».

«Вчерашний случай — это случай, когда женщина боролась изо всех сил. Развелась. Писала заявления. Доводила все дела до суда. Но. [Ничего] не происходило. Насильника бесконечно оставляли на свободе, давая ему возможность вновь и вновь истязать свою бывшую жену», — написала она на своей странице в Фейсбуке.

Капалова также выразила поддержку семье пострадавшей, добавив, что в случившемся виноваты госорганы, суды, милиция и суды.

«Система сгнила везде. Коррупция приводит не только к бедности, но и к преступности и фемициду. […] Новости о насилии в отношении женщин трогают нас только тогда, когда это имеет особо изощренные формы. Как случай вчерашний в Селекционном, когда подонок отрезал части лица своей бывшей жены. Или как баткенский случай, когда не было живого места на теле женщины и муж облил ее половые органы кипятком. Или как нарынский случай, когда муж протащил жену, привязанную к лошади. Или как иссык-кульский случай, когда муж поджег жену на базаре при всех. Или как сузакский случай, или, или, или», — написала она.

Капалова отметила, что в стенах тысяч домов каждый день «происходят страшные вещи» и они начинаются с простых вещей как контроль передвижения женщин, запрет в выборе одежды и профессии. Она добавила, что чиновники часто говорят о национальной идентичности, которая, по мнению писательницы, «разрушает право женщин давать свои имена своим же детям».

«Уже просто слов никаких нет. Нашу национальную идентичность разрушает фемицид. Нашу национальную идентичность разрушают коррумпированные лживые чиновники. Главная угроза нашей национальной безопасности — это мужчины, которые разграбили страну, как Матраимов, Бакиев и другие чиновники. Главная угроза нашей национальной безопасности — это мужчины, которые убивают женщин и калечат жизни своих жён и детей», — написала Капалова.

Она также призвала чиновников, милиционеров и судей думать о том, что они могут остановить убийства и истязания. Для этого, как отметила Капалова, нужно «просто выполнять свои обязанности».

Истязания в Селекционном

О случае с истязанием 36-летней жительницы в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи.

В СМИ сообщали, что женщине отрезал уши и нос бывший супруг. Врачи около восьми часов боролись за жизнь пострадавшей и сейчас она в больнице. Женщине предстоит еще несколько операций.

По подозрению в истязании женщины задержали и водворили в ИВС 39-летнего мужчину. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».



Случай истязания вызвал критику в отношении милиции и судов. Известно, что пострадавшая ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением на бывшего мужа из-за двух фактов изнасилования. Однако как сообщили в ГУВД Чуйской области, в первый раз женщина написала встречное заявление и поэтому суд прекратил разбирательство. Однако двоюродная сестра пострадавшей опровергает это. Во второй раз, суд отпустил обвиняемого под пробацию. В Верховном суде сообщили, что действиям судьи будет дана соответствующая оценка.

В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия». Кроме того, в министерстве сообщили, что глава МВД Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.

К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна/не должна»), отказа от интимных отношений и брака, ала-качуу, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.