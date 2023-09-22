В МВД 22 сентября заявили, что ведомство разрабатывает мобильное приложение «Кадес» которое должно помочь девушкам и женщинам в опасных ситуациях и нацелено на пресечение семейного насилия.

Как отметили в министерстве, это приложение было рекомендовано МВД Турции и «на сегодняшний день проводятся соответствующие мероприятия для запуска приложения в ближайшем будущем».



Однако ведомство разрабатывает его как минимум год. В ноябре 2022 года в МВД уже сообщало, что готовит к запуску в пилотном режиме кнопку SOS для женщин и девочек.

«Запуск данного проекта требует значительных усилий. МВД в этом вопросе тесно взаимодействует с ОБСЕ. Мы собираемся перенять опыт работы турецкой полиции, которая несколько лет назад разработала и запустила мобильное приложение KADES. В рамках сотрудничества Министерств внутренних дел Кыргызстана и Турции будет продолжена работа по реализации данного проекта», — отмечали тогда в ведомстве.

Когда приложение «Кадес» запустят, то его можно будет бесплатно скачать на мобильный телефон в App Store и Google Play. После загрузки необходимо ввести полную информацию о себе (имя и геолокацию), на телефон придет смс с кодом, после установки на экране появится значок приложения.

«С помощью мобильного приложения “Кадес” женщины и девушки могут обращаться за помощью не только в случае физического насилия, но и в случае сексуального насилия, домогательств, преследования и других опасных ситуаций. Если человек сталкивается с такой ситуацией или чувствует угрозу (например, в темной улице), он просто открывает приложение, загруженное на телефон, и нажимает кнопку на экране. Информация о местоположении сразу направляется оператору милиции, ближайший патруль немедленно прибудет и окажет помощь», — говорят в МВД.

В ведомстве отметили, что готовы к сотрудничеству с обществом и другими организациями в борьбе с семейным насилием.

В МВД заявили о разработке приложения «Кадес» после случая с истязанием 36-летней жительницы в селе Селекционное Чуйской области.



20 сентября пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи. В СМИ сообщали, что женщине отрезал уши и нос бывший супруг. Врачи около восьми часов боролись за жизнь пострадавшей и сейчас она в больнице. Женщине предстоит еще несколько операций.

По подозрению в истязании женщины задержали и водворили в ИВС 39-летнего мужчину. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

На случай истязания обратили внимание и в парламенте. На заседании 21 сентября депутатка Гуля Кожокулова обратилась к министру внутренних дел Улану Ниязбекову с просьбой «спуститься со своего кресла, поднять этот вопрос на коллегии по семейному насилию и принять меры».

А нардеп Гулшаркан Култаева заявила, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия.



Известно, что пострадавшая ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением на бывшего мужа из-за двух фактов изнасилования. Однако как сообщили в ГУВД Чуйской области, в первый раз женщина написала встречное заявление и поэтому суд прекратил разбирательство. Однако двоюродная сестра пострадавшей опровергает это. Во второй раз, суд отпустил обвиняемого под пробацию. В Верховном суде сообщили, что действиям судьи будет дана соответствующая оценка.

В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия». Кроме того, в министерстве сообщили, что глава МВД Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».



Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.

К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна/не должна»), отказа от интимных отношений и брака, ала-качуу, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.

Читать еще: «Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане

Знакомый, член семьи, партнер. Показываем на данных, кто чаще всего насилует женщин в Кыргызстане