Кыргызские мигранты открыли в Баткене благотворительный магазин «Помощь людям от людей». Магазин предоставляет бесплатные продукты питания для нуждающихся граждан. Об этом 22 сентября сообщили в областной администрации.

По информации полпредства, со дня открытия магазина, помощь уже получили 200 человек. Инициативу предложили жители города Баткен Жумабай Шакиров, Дамира Шакирова и Айбек Надиров, их поддержали кыргызские мигранты, трудящиеся в России. Для финансирования магазина они открыли счет в банке, и решили каждый месяц перечислять туда деньги.

«На собранные средства будут куплены и размещены в магазине основные продукты питания. Их могут получить люди с инвалидностью и нуждающиеся в помощи матери одиночки, а также малообеспеченные семьи», — говорится в сообщении.

В полпредстве отметили, что инициативу также поддержали кыргызские мигранты в США и местные жители, у которых есть возможность помочь магазину. Организаторы магазина определяют потребности жителей на основе списка, который предоставляют местные власти.

Благотворительный магазин «Помощь людям от людей» работает четыре дня в неделю — в понедельник, среду, пятницу и субботу с 11:00 до 16:00 в городе Баткене по улице Самата Сыдыкова.

Желающие помочь магазину могут связаться с организаторами по WhatsApp номеру +79629530231.