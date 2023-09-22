«Азаттык» выпустил расследование под названием «Те, кто получил землю за строительство нового Белого дома люди Туманбаева?», в котором рассказали о компании «Иншаат строй билдинг».

Расследователи нашли связь между учредителями стройкомпании и главой Управделами президента Каныбеком Туманбаевым, который является ответственным за строительство.



Президент Садыр Жапаров отмечал, что на строительство нового белого дома власти не потратят ни копейки из бюджета, а реализацию проекта возьмут на себя инвесторы из Казахстана, за что им отдадут взамен 16 гектаров земли в Бишкеке. Кроме того, изначально строить объект должна была стройкомпания «ТС ГРУПП». Но компания в итоге поменялась.

Также выросла площадь выделяемой земли. В августе глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о выделении 25,7 гектаров земли на юге Бишкека — там сейчас самая дорогая земля из-за расположения и чистого воздуха.



По словам директора экспертной компании «Ваш эксперт» Константина Помыкалова, стоимость 1 сотки земли, выделенной «Иншаат строй билдинг» сейчас оценивается в около $30 тысяч, а 25,7 гектаров — $77 млн 100 тысяч (6,7 млрд сомов).



Журналисты «Азаттыка» выяснили, что нынешние учредители «Иншаат строй билдинг» Алтынбек Козуев и Акбарали Абдыразаков связаны с Туманбаевым через разные бизнес-проекты.

Сам Туманбаев в одном из своих прямых эфиров, отвечая на вопрос о своей связи с «Иншаат строй билдинг», заявил, что сейчас «каждый потраченный тыйын находится под контролем» президента и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«Тайная связь ответственного лица [Туманбаева] за строительство нового белого дома и компании, строящей объект не может не вызывать вопросы. Например, возникают вопросы, на основании чего была выбрана “«Иншаат строй билдинг”, не было ли конфликта интересов в этом вопросе», — задаются вопросом журналисты «Азаттыка».

Новое здание для администрации президента строят на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке. Капсулу под строительство заложил лично президент Садыр Жапаров в апреле 2022 года.



Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявлял, что строительство нового здания для администрации президента — «это вопрос престижа Кыргызстана». По его словам, теперь в новом и современном здании будет «не стыдно» принимать иностранные делегации.

В середине июля 2023 года президент объявил, что новое здание планируют построить до сентября и уже в октябре провести там саммит, на который приедут президенты стран СНГ.

