Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) сделала заявление по делу женщины в селе Селекционное близ Бишкека, которую истязал бывший муж.
В HRW заявили, что этот «случай еще раз показывает, что бездействие властей подвергает женщин риску травм или даже смерти».
«Власти Кыргызстана должны перестать отодвигать проблему домашнего насилия на второй план и признать, что это кризис, которым он является», — говорится в заявлении организации.
HRW также привели статистику за 2022 год, согласно которой в Кыргызстане зарегистрировали 6 580 случаев домашнего насилия и всего 2 709 из них передали в суд.
«Human Rights Watch и другие группы неоднократно призывали власти Кыргызстана расследовать сообщения о домашнем насилии, издавать и обеспечивать исполнение охранных ордеров, воздерживаться от давления на пострадавших с целью примирения с нападавшими и привлечь виновных к ответственности», — подчеркнули правозащитники.
Истязания в Селекционном
О случае с истязанием 36-летней жительницы в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи.
В СМИ сообщали, что женщине отрезал уши и нос бывший супруг. Врачи около восьми часов боролись за жизнь пострадавшей. По подозрению в истязании женщины задержали и водворили в ИВС 39-летнего мужчину. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
На случай истязания обратили внимание и в парламенте. На заседании 21 сентября депутатка Гуля Кожокулова обратилась к министру внутренних дел Улану Ниязбекову с просьбой «спуститься со своего кресла, поднять этот вопрос на коллегии по семейному насилию и принять меры».
А нардеп Гулшаркан Култаева заявила, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия.
В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия». Кроме того, в министерстве сообщили, что глава МВД Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».
Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.
Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.
Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.
К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна/не должна»), отказа от интимных отношений и брака, ала-качуу, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.