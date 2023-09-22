Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) сделала заявление по делу женщины в селе Селекционное близ Бишкека, которую истязал бывший муж.

В HRW заявили, что этот «случай еще раз показывает, что бездействие властей подвергает женщин риску травм или даже смерти».

«Власти Кыргызстана должны перестать отодвигать проблему домашнего насилия на второй план и признать, что это кризис, которым он является», — говорится в заявлении организации.

HRW также привели статистику за 2022 год, согласно которой в Кыргызстане зарегистрировали 6 580 случаев домашнего насилия и всего 2 709 из них передали в суд.

«Human Rights Watch и другие группы неоднократно призывали власти Кыргызстана расследовать сообщения о домашнем насилии, издавать и обеспечивать исполнение охранных ордеров, воздерживаться от давления на пострадавших с целью примирения с нападавшими и привлечь виновных к ответственности», — подчеркнули правозащитники.

Истязания в Селекционном

О случае с истязанием 36-летней жительницы в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи.

В СМИ сообщали, что женщине отрезал уши и нос бывший супруг. Врачи около восьми часов боролись за жизнь пострадавшей. По подозрению в истязании женщины задержали и водворили в ИВС 39-летнего мужчину. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

На случай истязания обратили внимание и в парламенте. На заседании 21 сентября депутатка Гуля Кожокулова обратилась к министру внутренних дел Улану Ниязбекову с просьбой «спуститься со своего кресла, поднять этот вопрос на коллегии по семейному насилию и принять меры».

А нардеп Гулшаркан Култаева заявила, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия.

В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия». Кроме того, в министерстве сообщили, что глава МВД Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.

К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна/не должна»), отказа от интимных отношений и брака, ала-качуу, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.