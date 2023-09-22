Кыргызстану предложили выпустить первые суверенные еврооблигации, что открыло бы дорогу для IPO (первичное публичное размещение акций) кыргызстанских компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Такое предложение президенту Садыру Жапарову озвучили президент американского многонационального инвестиционного банка и компании Oppenheimer Asset Management Роберт Ловенталь, а также председатель правления организации Альберт Ловенталь.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Жапаров «с удовлетворением отнесся к этой инициативе, отметив необходимость более детального изучения вопроса».

Жапаров 21 сентября провел встречу с главами Oppenheimer Asset Management во время своего рабочего визита в США. Президент выразил надежду на то, что эта встреча «положит начало более тесному взаимодействию между сторонами и основной целью данного мероприятия является информирование о большом инвестиционном потенциале, обширных инвестиционных возможностях Кыргызстана, а также о текущих приоритетных инвестиционных проектах, реализуемых в стране».

«Президент особо акцентировал внимание присутствующих, что Кыргызстан обладает значительными природными богатствами, крупными запасами энергетических ресурсов и полезных ископаемых, а также квалифицированной рабочей силой», — рассказали в пресс-службе президента.

Жапаров пригласил американских партнеров к реализации совместных проектов по таким направлениям, как зеленая экономика, гидроэнергетика, IT-технологии, сфера занятости и образование, а также «гарантировал полную безопасность вложенных инвестиций».

Ранее Садыр Жапаров поучаствовал в первом саммите глав государств Центральной Азии и президента США Джо Байдена. В администрации Байдена отметили, что США заинтересованы в создании более благоприятной бизнес-среды для торговли и инвестиций американских частных предприятий в экономику региона.

Кроме того, глава МИД Жээнбек Кулубаев на встрече с помощником госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональдом Лу сообщил, что Кыргызстан заинтересован в привлечении американских компаний с новыми технологиями в сферы зеленой экономики, энергетики, транспортной инфраструктуры и цифровизации, а также в образовательный сектор.