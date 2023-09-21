В МВД сообщили, что глава ведомства Улан Ниязбеков взял под личный контроль дело об истязании 36-летней женщины в селе Селекционное близ Бишкека.



В министерстве отметили, что это «гарантирует объективное и всестороннее расследование уголовного дела».

«Кроме того, законность действий сотрудников органов внутренних дел дополнительно проверяется службой внутреннего расследования», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД заявили, что «милиция уделяет большое внимание предупреждению случаев семейного насилия» и активная работа в этом направлении ведется на всех уровнях, чтобы предотвратить случаи насилия.

«Милиция готова к сотрудничеству с обществом и другими организациями в борьбе с семейным насилием и обеспечении безопасности каждой семьи», — добавили в министерстве.



В свою очередь мать пострадавшей обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой о помощи.

Истязание женщины в Селекционном

20 сентября стало известно о задержании 39-летнего мужчины по подозрению в истязании бывшей жены. По данным СМИ, мужчина отрезал женщине уши и нос, а также изрезал лицо. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».



Пострадавшую в тот же день доставили в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи. Врачи около восьми часов боролись за жизнь пострадавшей, и сейчас ее состояние оценивается как среднетяжелое.

На резонансный случай семейного насилия обратили внимание и в парламенте. Некоторые депутатки выступили с критикой работы милиции.

Так, Нилуфар Алимжанова потребовала рассмотреть ответственность сотрудников милиции, которые не принимали мер до этого. Известно, что после развода пострадавшая дважды обращалась в милицию по поводу насилия со стороны экс-супруга.

Депутатка Гулшаркан Култаева в свою очередь отметила, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия. Она потребовала от МВД поднять все заявления по семейному насилию и принять по ним соответствующие меры. Иначе, по мнению Култаевой, через какое-то время женщины либо будут искалечены, либо умрут.



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