В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области милиция задержала мужчину, который вымогал у женщины деньги, угрожая, что «выложит интимные фото в интернет». Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе МВД.

Подозреваемого задержали 19 сентября в Базар-Коргонском районе во время получения 25 тысяч сомов у пострадавшей. Всего задержанный 36-летний мужчина области вымогал у женщины 50 тысяч сомов, угрожая распространить ее интимные фотографии, если она не заплатит.

По словам пострадавшей женщины, в 2021 году он уже взял у нее 200 тысяч сомов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», его водворили в ИВС УВД Джалал-Абадской области.