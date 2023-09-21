В государственном киноцентре «Кыргызтасмасы» сообщили, что во всех кинотеатрах республики с весны 2024 года все зарубежные фильмы будут показываться с кыргызскими субтитрами.



В киноцентре рассказали, что договорились с крупнейшими дистрибьюторами зарубежных фильмов.

По словам главы «Кыргызтасмасы» Талантбека Толобекова, это «первый шаг в вопросе дубляжа зарубежных фильмов на кыргызский язык».



«Субтитрирование — это более оптимальный вариант на первом этапе, так как дубляж и синхронный закадровый перевод требуют больших бюджетов», — отметил он.



В Кыргызстане 17 июля вступила в силу новая редакция закона о госязыке, которая усиливает роль кыргызского языка.

В ней отмечается, что фильмы, произведенные субъектами кинематографии Кыргызской Республики, распространяются и демонстрируются на государственном языке, а также могут демонстрироваться на других языках при условии дублирования или озвучивания на государственном языке.