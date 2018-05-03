Скриншот из видео. Флаг ИГ на фоне закрыт редакцией

В сети появилось видео, на котором мужчина в маске от имени «Исламского государства» (ИГ) угрожает властям Бишкека «пролить кровь», если те «не выпустят из города» преподавателя Мукарам Токтогулову. ГКНБ начал проверку этого видео.

Что случилось?

В кыргызском сегменте интернета начало распространяться видео «Ультиматум властям Бишкека», на котором изображены двое мужчин в маске на фоне флага ‘экстремистской организации «Исламское государство». Один из мужчин требует, чтобы власти выпустили из города преподавателя Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Мукарам Токтогулову, иначе «в Бишкеке прольется много крови».

«То, что происходит сейчас в Бишкеке — это подготовка к настоящим военным действиям, которые начнутся на этой неделе, если вы не отпустите нашу сестру Мукарам Токтогулову. Мы ставим ультиматум властям Бишкека», — сказал мужчина.

Он также заявил, что «полиция не успеет разминировать следующие здания» — эти слова прозвучали на фоне трех сообщений о бомбах за прошедшие 10 дней: первое было о бомбе в АУЦА, второе — в торговом центре «Бишкекпарк», третье — на железнодорожном вокзале «Бишкек-2».

Во всех случаях кыргызские спецслужбы заявили, что взрывное устройство не было обнаружено, после чего правоохранительные органы начали искать «телефонного террориста».

Что известно?

Второе видео

В действительности видеообращений было два: в одном из них неизвестные обращаются к властям Бишкека, а во втором — к самим бишкекчанам. Во втором видео мужчина в маске говорит, что любой, кто тронет Токтогулову, «будет гореть в аду».

«Мне и моим братьям стало известно, что в городе Бишкек оскорбили честь нашей сестры, которая сделала для нас очень многое. Я благодарю Всевышнего Аллаха за встречу с Мукарам Токтогуловой. С помощью Аллаха она познакомила меня с людьми, которые указали мне на единственный правильный путь», — говорит мужчина в маске.

Пока неизвестно, ИГ ли это

Установить подлинность обоих видео пока невозможно.

Оба ролика начинаются с фразы на арабской вязи, которую можно перевести как «Мы заявляем о своей вере в Аллаха», и логотипов ИГ и ячейки «Исламского государства» в России «Кавказ Вилаята».

Однако оба ролика сняты в нетипичной для ИГ манере — в низком качестве, без субтитров, без логотипов в углах кадров.

Обычно видео, снятые от имени ИГ, публикуют в высоком разрешении, и в некоторых случаях они носят логотип одной из медиа-групп, приближенных к террористам.

Несмотря на то, что мужчина на видео говорит, что произносит речь от имени ИГ, сама организация пока не подтверждала, что ролики были сняты ими.

Организации, отслеживающие деятельность террористов, например такие, как Terror Monitor, пока не заявляли, что видео действительно сделано «Исламским государством». В случае с первым обращением ИГ к народу Кыргызстана, которое было сделано в июле 2015 года, Terror Monitor подтверждал его подлинность.

Кто такая Мукарам Токтогулова?

Токтогулова преподает этнографию в АУЦА.

В середине апреля ее обвинили в том, что она пытается вовлечь своих студентов в секту «Ата жолы», которая была создана в Казахстане в 1997 году и была запрещена в 2009 году.

Сама Токтогулова отрицает свою причастность к «Ата жолы».

«Я не состою в этой организации и даже не знаю ничего о ней. […] Я сама только вчера узнала об этой истории, когда моя подруга из Германии отправила этот пост [в фейсбуке]. Я в шоке от этого и, если честно, растеряна», — цитирует ее издание «Кактус».

ГКНБ изучает видео

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщает, что ведомство устанавливает личности людей, причастных к подготовке и распространению видео. По информации ГКНБ, Токтогулова находится в командировке за пределами Кыргызстана.

«Необходимо отметить, что гражданка Мукарам Токтогулова не попадала в поле зрения правоохранительных органов, в том числе ГКНБ, о каких-либо ограничениях ее прав вопрос не ставился», — говорится в сообщении.

ИГ — организация, которая признана экстремистской в нескольких странах, включая Кыргызстан. «Исламское государство» ведет свою деятельность «по построению халифата» на территории Ирака и Сирии. Организация известна своей жестокостью в отношении противников и пленников, она проводит показательные казни и массовые убийства.

Соавтор: Айсымбат Токоева