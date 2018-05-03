Топ-Лига: Все, что нужно знать о старте нового сезона чемпионата Кыргызстана по футболу

В Кыргызстане стартовала Топ-Лига — главные клубные соревнования по футболу в республике. В новом сезоне за титул ведут борьбу 8 команд. Об итогах первых туров и самых ярких моментах начала сезона — читайте в нашем материале.

По итогам четырех туров, лидерство в турнирной таблице удерживает действующий чемпион страны — ошский «Алай», следом за ним расположился столичный «Дордой», тройку лидеров замкнула кантская «Абдыш-Ата».

№ Команда И В Н П О 1 Алай 5 4 1 0 13 2 Дордой 5 3 2 0 9 3 Абдыш-Ата 5 3 2 0 9 4 Нефтчи 5 2 2 1 8 5 Алга 5 1 3 1 6 6 Илбирс 5 2 0 3 6 7 Кара-Балта 5 1 0 4 3 8 Академия 5 0 0 5 0

*И — количество игр, В — выиграно, Н — ничьих, П — поражений, О — очки.

В новый сезон с новыми лицами

Прошлый сезон Топ-Лиги играли шесть клубов, а в новом году состав чемпионата Кыргызстана пополнился двумя командами — «Илбирсом» из Бишкека и «Академией» из Оша. Оба клуба открылись в 2018 году Федерацией футбола Кыргызстана, поэтому в Топ-Лиге сыграют впервые.

Несмотря на неубедительный старт турнира, к третьему туру «Илбирс» собрался с силами и сумел оторваться от аутсайдеров. Сейчас столичный клуб занимает шестое место с шестью очками в активе.

«Академия», в отличие от «Илбирса» пока не набрала ни одного очка — ошане проигрывают во всех матчах сезона.

Лидеры всё те же

Ошский «Алай» лидирует в турнирной таблице несмотря ни на что — успешному старту команды не помешали потеря многих ключевых игроков в межсезонье и неудачное выступление в Кубке Азиатской футбольной конфедерации (второй по значимости клубный турнир в Азии).

Как команде, завоевавшей кубок страны в прошлом сезоне, «Алаю» было гарантировано место в групповом этапе Кубка АФК и пока ошане не выиграли еще ни одного матча.

Однако во внутреннем чемпионате у команды, на удивление, все складывается хорошо — клуб на три очка опережает ближайших преследователей.

Неплохо выступает «Дордой». У подопечных Александра Крестинина три победы и три ничьих.

Тройку лидеров замыкает кантская «Абдыш-Ата», новичок прошлого сезона кочкор-атинский «Нефтчи» — четвертый.

Самый яркий матч старта чемпионата

В матче третьего тура, 18 апреля, действующий чемпион страны «Алай» был в шаге от разгромного поражения, но на пару с аутсайдерам турнира «Кара-Балтой» выдал самый зрелищный матч старта сезона.

Игра проходила в Канте, и к 31-й минуте «Алай» проигрывал уже 0:4. Однако, к концу первого тайма команда собралась с силами и сократила отставание до двух мячей — 2:4.

Что сказал наставник команды своим подопечным в перерыве — неизвестно, но это, очевидно, их здорово мотивировало.

Ошане сумели сначала сравнять счет, а потом забить еще два мяча. В итоге матч закончился со счетом 6:5 в пользу «Алая».

Игра, в итоге, получилась знаменательной. Клуб из Оша стал первой командой в истории чемпионата Кыргызстана, которой удалось выиграть матч при отставании 0:4.

В бомбардирской гонке напряженная борьба

Стартовые игры чемпионата выдались очень богатыми на голы и в таблице бомбардиров развернулась нешуточная борьба. Шесть мячей в пяти турах забил гвинейский нападающий «Алая» Алиа Силла. У его одноклубника Жоэла Кожо на счету пять мячей. По три гола у Амира Гурбани («Дордой»), Ивана Филатова («Алга») и Гулжигита Алыкулова («Кара-Балта»).

А вот самый зрелищный гол забил Алишер Тухтасинов («Нефтчи») в матче против «Дордоя»:

Расписание шестого тура:

Матчи шестого тура Топ-Лиги пройдут с 3-го по 6 мая. Центральный матч сыграют 6 мая «Дордой» и «Алай» в Бишкеке.

03.05 «Нефтчи» (Кочкор-Ата) — «Кара-Балта»

05.05 «Абдыш-Ата» (Кант) — «Академия» (Ош)

05.05 «Илбирс» (Бишкек) — «Алга» (Бишкек)

06.05 «Дордой» (Бишкек) — «Алай» (Ош)

Все матчи начнутся в 15:00 по Бишкеку.

*Чемпионат Кыргызстана по футболу или Топ-Лига — это высший дивизион в системе футбольных лиг Кыргызстана (ниже: Первая лига), в котором участвуют 8 сильнейших клубов страны. Проводится с 1992 года. Самая титулованная команда — «Дордой». Клуб из Бишкека выигрывал первенство страны 9 раз.