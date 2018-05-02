Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков. Фото: Пресс-служба президента

Депутаты парламента и члены политсовета СДПК не называют противоречия внутри партии «расколом», но признают, что среди них есть «растерянность» и необходимость в «консенсусе» между бывшим и действующим президентами.

В конце апреля на заседании политсовета СДПК избрали трех заместителей председателя, экс-президента Алмазбека Атамбаева, ими стали бывший премьер-министр Сапар Исаков и депутаты Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов.

На заседание пришли не все депутаты парламента, которые входят в политсовет — он состоит из 35 человек, а на заседании были только 22.

Среди тех, кто не пришел — лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов, депутаты Торобай Зулпукаров, Искендер Матраимов и Осмонбек Артыкбаев.

Матраимов заявил, что его не приглашали, а другие члены политсовета отказались давать комментарии.

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева сказала в интервью «Азаттыку», что некоторые члены политсовета не пришли, потому что у них были «дела и семейные вопросы».

«Партия продолжает свою деятельность. Все партийцы остаются членами партии. Разное будут говорить о якобы расколе, но все покажет время», — сказала она.​

Кыргызские СМИ неоднократно писали о «внутрипартийном расколе» в СДПК, и назначение Исакова зампредом партии усилило разговоры об отсутствии согласованности.

Сапар Исаков (в центре) — бывший премьер-министр и новый зампред СДПК. Фото: Пресс-служба правительства

Исакова избрали заместителем Атамбаева после того, как парламент, включая 26 депутатов СДПК, проголосовал за отставку его правительства.

Для Исакова отставка и итоги голосования в парламенте стали неожиданностью — об этом он заявил в интервью атамбаевскому телеканалу «Апрель». Бывший премьер-министр назвал тогда Жогорку Кенеш «политическим трупом».

«Меня поразила вообще реакция депутатов, их поведение. […] Мы (правительство) все это время проходили через комитеты с удовлетворительной оценкой, прошли две крупные фракции, которые входят в коалицию большинства […] Я думаю, что все-таки, жестко с моей стороны, но, видимо, наш парламент превращается в политический труп», — сказал он.

«Растерянность и дезориентация»

Депутаты СДПК, с которыми поговорили журналисты Kloop.kg, не видят в увольнении Исакова и его последующем назначении зампредом противоречий и считают, что это не повлияет на отношения между партией и ее парламентской ячейкой.

Депутат Анвар Артыков признает, что сейчас в СДПК есть «растерянность», но считает, что отношения между депутатами и Исаковым будут складываться «нормально».

«Фракция СДПК — и есть партия СДПК. Вполне логично, что [у нас с Исаковым] должны быть нормальные отношения. […] То, что Сапар Исаков стал зампредседателя партии, я воспринимаю как нормальное явление. Это решение партии, в этом не нужно искать какой-то подвох», — заявил он.

Экс-президент и нынешний председатель СДПК Алмазбек Атамбаев (справа) и глава парламентской фракции социал-демократов Иса Омуркулов. Фото: Пресс-служба президента

По словам Артыкова, внутри СДПК нет никакого раскола, однако он считает, что есть определенная «дезориентация».

«Я не могу подтвердить, что внутри партии есть раскол. Какая-то растерянность, да, может быть, какое-то изменение ориентиров, дезориентация, потому что неясно, что и как будет. Такие настроения имеются. […] Это говорит о том, что не хватает политического опыта, зрелости», — сказал он.

Его коллега Эльвира Сурабалдиева также считает, что назначение Исакова зампредом СДПК не повлияет на работу партии.

«Если политсовет посчитал, что Сапар Исаков должен стать заместителем председателя, значит это решение принято внутрипартийно. Что должно быть не так? Должность премьер-министра и должность зампредседателя — это две разные вещи, поэтому я никакой трагедии здесь не вижу», — сказала она.

По мнению депутата Рыскелди Момбекова, назначение Исакова связано с планами Атамбаева наладить партийную работу, и бывший премьер-министр будет играть в ней ключевую роль.

«Ключевая роль все равно будет за Сапаром Исаковым, потому что Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов являются действующими депутатами. У них будет мало времени заниматься партийными делами. То есть, они будут участвовать на некоторых заседаниях, мероприятиях, но плотно [заниматься партийной работой] будет Сапар Джумакадырович», — сказал он.

Момбеков считает, что опыт Исакова поможет ему тесно работать с правительством.

«[Исаков] очень короткое время был на посту главы правительства, он многое не успел. Партийная работа ему как раз на руку, он от лица партии и политсовета будет совместно работать с правительством, чтобы продвигать свои программы и идеи по проекту “Сорок шагов”. Именно поэтому его, наверное, назначили зампредседателя партии», — сказал Момбеков.

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Джолдубаева сказала, что Сапар Исаков на своем новом партийном посту не будет «ставить подножки» депутатам, часть из которых проголосовала за его отставку с места премьера.

«Он — высокий профессионал и, прежде всего, дипломат. Отношения [Сапара Исакова] с депутатами от СДПК будут исключительно рабочими», — сказала она.

Алмазбек Атамбаев, бывший тогда президентом Кыргызстана, и Сооронбай Жээнбеков, занимавший пост премьер-министра с текстом новой конституции в январе 2017 года. Фото: Пресс-служба президента

Встреча Атамбаева и Жээнбекова

Помимо назначения Исакова, депутатов от СДПК интересует недопонимание, которое возникло между действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, возглавляющим СДПК.

«На заседании политсовета шла речь и о партийном единстве. Алмазбек Шаршенович [Атамбаев] сказал, что переговорит с Сооронбаем Шариповичем [Жээнбековым]. Посмотрим после этого. В целом члены партии говорили о том, что двум сторонам нужно поговорить и решить недопонимание», — сказал в интервью «Азаттыку» член политсовета и депутат от СДПК Чыныбай Турсунбеков.

Член политсовета и депутат от СДПК Ирина Карамушкина сказала в интервью «АКИпресс», что именно она подняла вопрос о необходимости встречи Жээнбекова и Атамбаева.

«Два наших лидера, один партийный, другой — лидер страны, должны найти консенсус по ряду вопросов. […] Представитель нашей партии является лидером страны и есть такая возможность консолидировать партийные и государственные силы для того, чтобы осуществить очень многие задуманные ранее задачи», — сказала она.

По словам Карамушкиной, для народа важно взаимопонимание между двумя лидерами.

«Нужно прекратить эти “непонятки”, которые создали люди. Эти люди, может быть, хотели, чтобы Алмазбек Шаршенович и Сооронбай Шарипович не поддерживали друг друга. Очень многим хотелось, очень многие мечтали, чтобы между ними пробежала черная кошка», — сказала Карамушкина.

Она добавила, что Атамбаев принял предложение членов политсовета и согласился с тем, что ему нужно встретиться с Жээнбековым.

«Делить тут нечего, каждый понимает меру своей ответственности. [Атамбаев] сказал, что они [с Жээнбековым] давно вместе, что всегда понимали друг друга и в любом случае будут слышать и понимать друг друга», — сказала она.

Алмазбек Атамбаев на заседании политсовета СДПК 27 апреля. Фото: СДПК

Слухи о «расколе» внутри СДПК

Раскол партии и противостояние между Жээнбековым и Атамбаевым обсуждаются парламентариями не впервые. В середине апреля Атамбаев провел встречу с депутатами парламента от фракции СДПК.

Тогда они осторожно заявляли, что высказали Атамбаеву всю «горькую правду» о его решениях, в том числе кадровых. На той встрече они говорили с Атамбаевым и о разногласиях с Жээнбековым.

После этой встречи парламентарии от СДПК проголосовали за выражение вотума недоверия соратнику Атамбаева — премьер-министру Сапару Исакову. В течение двух дней СДПК сформировала новое правительства во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым, который был вице-премьером, пока Сооронбай Жээнбеков занимал пост главы кабинета министров.

«Азаттык», ссылаясь на источники в Белом доме, назвало Абылгазиева «одним из самых доверенных людей» Жээнбекова.

Смена кадров

В феврале 2018 года Жээнбеков, выступая на заседании Совета безопасности, раскритиковал работу правоохранительных органов и прокуроров, назвав ее «неэффективной».

Он также заявил, что суды, прокуратура, финпол, спецслужбы и органы внутренних дел «неполноценно» выполняют свои функции и «погрязли в коррупции».

На съезде СДПК 31 марта Атамбаев высказал свое недовольство речью Жээнбекова. По мнению бывшего президента, его преемнику «подсунули» эту речь.

«Когда говорится, что при Атамбаеве три последних года власти не занимались борьбой с коррупцией… Даже сегодняшние самые громкие коррупционные дела были начаты Атамбаевым», — сказал он.

За полгода под руководством Жээнбекова сменились все ключевые руководители, которых назначал Атамбаев. Самым высокопоставленным чиновником из числа соратников Атамбаева на своём посту остался мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Соавтор: Эмиль Султаналиев