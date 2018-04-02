Экс-президент Алмазбек Атамбаев, покидая свой пост, оставил после себя правительственную программу «Жаны доорго — кырк кадам» («В новую эпоху — за 40 шагов»). Она показывает, как должен развиваться Кыргызстан до 2023 года. Вкратце рассказываем, про что она.
Всего программа содержит в себе 40 шагов — но по смыслу их можно объединить в 16 пунктов. За пять лет власти обещают проделать огромную работу — от постройки нового аэропорта в Оше до уравнивания качества школьного образования во всех регионах страны. Что еще есть в этой программе?
1. «Таза Коом»
«Таза Коом» — основная программа реформ, которая поможет побороть коррупцию и снизить бюрократию. Она также поможет бизнесу и обеспечит гражданам доступ к качественной медицине.
2. Реформа госуправления
Произойдет оптимизация системы госуправления — сократят некоторые структуры, а с государственными служащими будут тщательнее работать с плане обучения, чтобы они были ориентированы на граждан и не занимались коррупцией. Частный сектор сможет взять на себя некоторые полномочия и функции со стороны государства.
3. Повышение качества выборов
Ужесточат наказание за подкуп голосов, законы для обеспечения избирательных прав граждан станут лучше, а участки на выборах обеспечат оборудование для наблюдения за процессом голосования. Создадут механизм для отслеживания предвыборных средств.
4. Гражданское общество
Приоритетным социальным программам будут давать государственные гранты, а международное финансирование неправительственных организаций сделают «открытым и прозрачным». Для независимой работы журналистов и развития свободы слова создадут условия, но усилят ответственность за распространение заведомо ложной информации.
5. Образование и наука
Качество школьного образования перестанет зависеть от того, где находится школа и на каком языке в ней преподают. Между университетами, училищами и потенциальными работодателями — бизнесом и промышленностью — установят «тесные связи». Часть ПТУ начнут обучать программистов.
Национальную академии наук реформируют, а научные проекты будут запускаться на основе госзаказа через Национальный фонд науки.
6. Бизнес
Предприниматели будут получать разрешительные документы в электронном формате, а по всей стране откроют «центры обслуживания бизнеса». В законах закрепят принцип «Одного правительства»: любой государственный орган не должен будет требовать у предпринимателей какие-то документы или информацию, если они уже есть у другого госоргана.
Для иностранных инвесторов создадут «единое окно», а всю инвестиционную политику будет координировать одно государственное ведомство по инвестициям. Создадут четыре новых банка: кооперативный, экспортный, промышленный и ипотечный. Программу «Доступное жилье» пересмотрят. Повышению финансовой грамотности населения уделят «особое» внимание.
Кыргызскую продукцию будут продвигать на экспорт, для этого примут новые законы.
7. Инфраструктура
Энергетический сектор сделают «умным» — начнут ставить умные счетчики, внедрят систему удаленного контроля и запустят единый биллинговый центр. Мощность энергосистемы увеличат на 650 МВт — она достигнет 4200 МВт. Тарифы будут увеличиваться вместе с улучшением качеством услуг.
Будут строить газопроводы, реконструировать теплосети и водопроводы и обустраивать дороги и тротуары в городе. Еще построят новые санитарные полигоны и заводы по сортировке и переработке мусора. Коммунальные услуги можно будет оплачивать с помощью единого счета. Для активных граждан создадут сервис, который будет называться «Активный гражданин» — через него активисты смогут взаимодействовать с муниципальными властями.
Трассу «Балыкчы — Каракол — Балыкчы» достроят — она полностью окружит Иссык-Куль. Север и юг Кыргызстана соединят железной дорогой, аэропорт «Манас» полностью модернизируют, а в «Оше» построят новый аэропорт.
Регионам дадут больше возможностей для развития, но и увеличат их ответственность за экономическую и социальные сферы. Каждый регион будет выпускать определенную продукцию на экспорт.
Как минимум 700 тысяч сельских жителей обеспечат чистой водой, а 40 процентов сельского населения — системой канализации. Для этого правительство попросит международную помощь.
8. Внешняя политика
Кыргызскую продукцию будут продвигать на зарубежных рынках. С ЕАЭС будут стараться работать эффективнее — «без барьеров, изъятий и ограничений». С международными организациями вроде ООН, ОДКБ, ШОС и ОБСЕ укрепят сотрудничество. Границы с соседними государствами окончательно определят, а еще решат вопросы о водно-энергетических ресурсах с соседями.
Бывшим гражданам Кыргызстана создадут особые условия: освободят от уплаты консульского сбора при получении визы, увеличат срок пребывания в Кыргызстане без регистрации до полугода, позволят работать без специального разрешения, будут оказывать бесплатную медицинскую помощь в экстренных случаях. Бывшим кыргызстанцам также позволят покупать в стране недвижимость, землю под строительство социальных объектов и промышленных предприятий, и заниматься бизнесом наравне с гражданами страны.
9. Правоохранительные органы и борьба с коррупцией
Законодательство гуманизируют, чтобы уменьшить карательные меры. «Многие финансовые и экономические» преступления переведут в разряд административных нарушений — с выплатой штрафа вместо лишения свободы. Запустят проект «Безопасный город» с круглосуточным видеонаблюдением для оценки транспортной ситуации и поиска людей в розыске.
С коррупцией будут бороться. С помощью «Таза коома» исключат прямой контакт потребителя госуслуг с чиновниками и введут электронный обмен документами. Декларации госслужащих будут проверять — они должны будут доказывать законность своих доходов и имущества. Правительство предложит механизмы, чтобы исключить конфликты интересов и лоббизм из госслужбы, а также разработает новые стандарты проведения антикоррупционных экспертиз и оценок уровня коррупции.
10. Экономика
Фермеров объединят в сельскохозяйственные кооперативы, власти предоставят им «специальные кредитные продукты» и помогут облегчить сбыт продукции. Фермеров будут консультировать о том, как работать в кооперативе.
Площади орошаемых пашен увеличат и будут внедрять технологии капельного орошения. Построят фитосанитарные и ветеринарные лаборатории, чтобы увеличить экспорт. Около 77 тысяч человек получат возможность орошать земли, около 100 тысяч кыргызстанцев смогут получить больше поливной воды. Она будет расходоваться эффективнее, благодаря новым стандартам и технологиям управления водными ресурсами.
Власти будут создавать Кыргызстану имидж «регионального круглогодичного туристического центра», ориентированного на экологический и этнический туризм. Хотят развивать еще и «сельский туризм» — он принесет пользу местным жителям и региональной экономике. Будут также развивать туризм «премиум-класса», который принесет максимальную прибыль.
Промышленное производство будут возрождать. Снизят коррупцию при выдаче лицензий на разработку месторождений. Ссоры между населением и добывающими компаниями постараются свести к минимуму. Последних обяжут соблюдать экологические требования. Добычу нефти в Кыргызстане увеличат, а для инвесторов, вкладывающих в нее деньги, создадут условия.
Будут создавать кластеры легкой промышленности — несколько предприятий, выпускающих одну продукцию, расположенных на одной территории. От предприятий легкой промышленности будет меньше требований со стороны госорганов. Для них будут создавать новые кадры — привлекут инвестиции в систему образования. В этот сектор будут внедрять новые технологии.
11. Здравоохранение
У населения по-прежнему будет доступ к «бесплатной и качественной» первой медицинской помощи — теперь по принципу «Единого окна». Систему здравоохранения будут развивать через страховку и усиление ответственности каждого гражданина. Правительство останется «эффективным регулятором» безопасности и качества медицинских услуг и лекарственного обеспечения «без риска обнищания» населения. СМИ будут вести пропаганду здорового образа жизни, а государство будет уделять особое внимание правильному питанию кыргызстанцев.
Власти построят новые больницы и установят современное оборудование для снижения материнской и детской смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Зарплату семейным врачам будет начисляться за каждого вылеченного человека: больше вылеченных — больше зарплата.
12. Семья и социальное равенство
Власти хотят сделать так, чтобы детей без попечения родителей и детских домов не осталось — собираются укреплять институт приемных семей. Отдельным категориям граждан перестанут предоставлять льготы и преференции — особенно «небедным» и трудоспособным.
Безработных будут обучать и переобучать с помощью «передовых информационных технологий». При оплате труда особенно будут учитывать его производительность. Инвестировать в свою будущую старость кыргызстанцы смогут через пенсионное страхование, а пенсионная реформа исключит административные расходы.
13. Культура
Руководителей культурных учреждений будут набирать из молодежи по конкурсу. Будут развивать профессиональные искусства. Создадут Центральноазиатскую киношколу — благодаря ей, Кыргызстан займет «лидирующее место на постсоветском пространстве» в сфере кино. Откроют международный научно-исследовательский «Институт изучения алтайской цивилизации».
14. Безопасность
Кыргызстан будет активно создавать инфраструктуру региональной пограничной безопасности в Центральной Азии. Она позволит обучать профессиональных военнослужащих. Пограничники будут работать с новой электронной системой — переходить границу можно будет быстрее. Контролировать ввоз и вывоз оружия, боеприпасов и взрывчатки будут с помощью «новейших технологий». Бороться с экстремизмом и радикализмом собираются, формируя «здоровое правосознание» у граждан страны.
Разработают государственную политику о кибербезопасности и новые стандарты защиты данных. Создадут Национальный совет по кибербезопасности. За компьютерные преступления будут наказывать: например, за незаконный доступ к данным, незаконный перехват информации или незаконное вмешательство в работу информационных систем.
За «дедовщину» в армии ужесточат наказание, и в целом будут стараться лучше соблюдать права военнослужащих.
15. Язык и этносы
Образование постепенно станет многоязычным и поликультурным. Правительство будет
Стимулировать создание обучающих компьютерных программ, переводчики кыргызского языка и развитие интернет-ресурсов на кыргызском языке.
Гражданское общество укрепят созданием «политической общности» «Кыргыз жараны» («Гражданин Кыргызстана») — это позволит «сохранить и развивать этническую, культурную и языковую самобытность представителей различных этносов». Станут чаще брать на государственную и муниципальную службу представителей разных этносов.
16. Окружающая среда
Напишут программы по рациональному использованию водных ресурсов, развитию органического сельского хозяйства, улучшению систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, выявлению самых уязвимых групп населения и улучшению их здоровья, а также развитию и восстановлению лесного хозяйства. Создадут программу по управлению мусорными отходами.
Начнут проводить экологическое страхование и аудит и работать над сохранением экосистем Иссык-Куля, Сары-Челека и Арсланбоба. Вокруг Иссык-Куля появится сеть очистных сооружений, чтобы привлечь туристов и инвестиций. Зеленые технологии будут развивать, уменьшив таможенные пошлины для них.
На территории Кыргызстана посадят лесные массивы и плантации с многолетними растениями. Бизнесу, который будет высаживать фруктовые, орехово-плодовые и быстрорастущие промышленные деревья, предложат льготы. Развивать животноводство, растениеводство и садоводство будут законодательно.
План до 2023 года в цифрах
• Удвоить ВВП. В 2017 году он составил 493 млрд сомов и за год увеличился на 4,5%
• Увеличить реальный объем дохода населения в два раза. В 2016 году они составили 308,7 млрд сомов — за год увеличились на 5,2%
• Снизить уровень бедности до 15%. В 2016 году он составлял 25,4%, а в 2015 — 32,1%
• Войти в топ-80 стран по Индексу человеческого развития ПРООН. В 2016 году Кыргызстан занял 120 место в этом списке
• Войти в топ-30 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка. В 2018 году страна заняла 77 место в рейтинге, потеряв за год две позиции
• Войти в топ-80 стран по Индексу глобальной конкурентоспособности. В 2017 году Кыргызстан оказался в этом рейтинге на 102 месте, поднявшись за год со 111 позиции.