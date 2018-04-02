9. Правоохранительные органы и борьба с коррупцией

Законодательство гуманизируют, чтобы уменьшить карательные меры. «Многие финансовые и экономические» преступления переведут в разряд административных нарушений — с выплатой штрафа вместо лишения свободы. Запустят проект «Безопасный город» с круглосуточным видеонаблюдением для оценки транспортной ситуации и поиска людей в розыске.

С коррупцией будут бороться. С помощью «Таза коома» исключат прямой контакт потребителя госуслуг с чиновниками и введут электронный обмен документами. Декларации госслужащих будут проверять — они должны будут доказывать законность своих доходов и имущества. Правительство предложит механизмы, чтобы исключить конфликты интересов и лоббизм из госслужбы, а также разработает новые стандарты проведения антикоррупционных экспертиз и оценок уровня коррупции.

10. Экономика

Фермеров объединят в сельскохозяйственные кооперативы, власти предоставят им «специальные кредитные продукты» и помогут облегчить сбыт продукции. Фермеров будут консультировать о том, как работать в кооперативе.

Площади орошаемых пашен увеличат и будут внедрять технологии капельного орошения. Построят фитосанитарные и ветеринарные лаборатории, чтобы увеличить экспорт. Около 77 тысяч человек получат возможность орошать земли, около 100 тысяч кыргызстанцев смогут получить больше поливной воды. Она будет расходоваться эффективнее, благодаря новым стандартам и технологиям управления водными ресурсами.

Власти будут создавать Кыргызстану имидж «регионального круглогодичного туристического центра», ориентированного на экологический и этнический туризм. Хотят развивать еще и «сельский туризм» — он принесет пользу местным жителям и региональной экономике. Будут также развивать туризм «премиум-класса», который принесет максимальную прибыль.

Промышленное производство будут возрождать. Снизят коррупцию при выдаче лицензий на разработку месторождений. Ссоры между населением и добывающими компаниями постараются свести к минимуму. Последних обяжут соблюдать экологические требования. Добычу нефти в Кыргызстане увеличат, а для инвесторов, вкладывающих в нее деньги, создадут условия.

Работы на руднике «Кумтор»

Будут создавать кластеры легкой промышленности — несколько предприятий, выпускающих одну продукцию, расположенных на одной территории. От предприятий легкой промышленности будет меньше требований со стороны госорганов. Для них будут создавать новые кадры — привлекут инвестиции в систему образования. В этот сектор будут внедрять новые технологии.

11. Здравоохранение

У населения по-прежнему будет доступ к «бесплатной и качественной» первой медицинской помощи — теперь по принципу «Единого окна». Систему здравоохранения будут развивать через страховку и усиление ответственности каждого гражданина. Правительство останется «эффективным регулятором» безопасности и качества медицинских услуг и лекарственного обеспечения «без риска обнищания» населения. СМИ будут вести пропаганду здорового образа жизни, а государство будет уделять особое внимание правильному питанию кыргызстанцев.

Власти построят новые больницы и установят современное оборудование для снижения материнской и детской смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Зарплату семейным врачам будет начисляться за каждого вылеченного человека: больше вылеченных — больше зарплата.

12. Семья и социальное равенство

Власти хотят сделать так, чтобы детей без попечения родителей и детских домов не осталось — собираются укреплять институт приемных семей. Отдельным категориям граждан перестанут предоставлять льготы и преференции — особенно «небедным» и трудоспособным.

Безработных будут обучать и переобучать с помощью «передовых информационных технологий». При оплате труда особенно будут учитывать его производительность. Инвестировать в свою будущую старость кыргызстанцы смогут через пенсионное страхование, а пенсионная реформа исключит административные расходы.

13. Культура

Руководителей культурных учреждений будут набирать из молодежи по конкурсу. Будут развивать профессиональные искусства. Создадут Центральноазиатскую киношколу — благодаря ей, Кыргызстан займет «лидирующее место на постсоветском пространстве» в сфере кино. Откроют международный научно-исследовательский «Институт изучения алтайской цивилизации».

14. Безопасность

Кыргызстан будет активно создавать инфраструктуру региональной пограничной безопасности в Центральной Азии. Она позволит обучать профессиональных военнослужащих. Пограничники будут работать с новой электронной системой — переходить границу можно будет быстрее. Контролировать ввоз и вывоз оружия, боеприпасов и взрывчатки будут с помощью «новейших технологий». Бороться с экстремизмом и радикализмом собираются, формируя «здоровое правосознание» у граждан страны.

Кыргызский пограничник

Разработают государственную политику о кибербезопасности и новые стандарты защиты данных. Создадут Национальный совет по кибербезопасности. За компьютерные преступления будут наказывать: например, за незаконный доступ к данным, незаконный перехват информации или незаконное вмешательство в работу информационных систем.

За «дедовщину» в армии ужесточат наказание, и в целом будут стараться лучше соблюдать права военнослужащих.

15. Язык и этносы

Образование постепенно станет многоязычным и поликультурным. Правительство будет

Стимулировать создание обучающих компьютерных программ, переводчики кыргызского языка и развитие интернет-ресурсов на кыргызском языке.

Гражданское общество укрепят созданием «политической общности» «Кыргыз жараны» («Гражданин Кыргызстана») — это позволит «сохранить и развивать этническую, культурную и языковую самобытность представителей различных этносов». Станут чаще брать на государственную и муниципальную службу представителей разных этносов.

16. Окружающая среда

Напишут программы по рациональному использованию водных ресурсов, развитию органического сельского хозяйства, улучшению систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, выявлению самых уязвимых групп населения и улучшению их здоровья, а также развитию и восстановлению лесного хозяйства. Создадут программу по управлению мусорными отходами.

Бишкекская городская свалка. Фото: Kloop.kg

Начнут проводить экологическое страхование и аудит и работать над сохранением экосистем Иссык-Куля, Сары-Челека и Арсланбоба. Вокруг Иссык-Куля появится сеть очистных сооружений, чтобы привлечь туристов и инвестиций. Зеленые технологии будут развивать, уменьшив таможенные пошлины для них.

На территории Кыргызстана посадят лесные массивы и плантации с многолетними растениями. Бизнесу, который будет высаживать фруктовые, орехово-плодовые и быстрорастущие промышленные деревья, предложат льготы. Развивать животноводство, растениеводство и садоводство будут законодательно.

План до 2023 года в цифрах

• Удвоить ВВП. В 2017 году он составил 493 млрд сомов и за год увеличился на 4,5%

• Увеличить реальный объем дохода населения в два раза. В 2016 году они составили 308,7 млрд сомов — за год увеличились на 5,2%

• Снизить уровень бедности до 15%. В 2016 году он составлял 25,4%, а в 2015 — 32,1%

• Войти в топ-80 стран по Индексу человеческого развития ПРООН. В 2016 году Кыргызстан занял 120 место в этом списке

• Войти в топ-30 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка. В 2018 году страна заняла 77 место в рейтинге, потеряв за год две позиции

• Войти в топ-80 стран по Индексу глобальной конкурентоспособности. В 2017 году Кыргызстан оказался в этом рейтинге на 102 месте, поднявшись за год со 111 позиции.