Сапар Исаков: Послаблений для маршруток не будет, надо бороться с поборами на дорогах

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что никаких послаблений для водителей маршрутных такси из-за их забастовки власти делать не будут. По мнению премьера, одной из причин возмущения водителей стали неофициальные сборы со стороны чиновников.

Пресс-служба правительства сообщила, что 2 апреля премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков провел совещание о работе фирм-перевозчиков.

«Закон в Кыргызстане для всех един и никаких послаблений мы делать не

намерены. Нормы законодательства будут исполнять все для обеспечения

безопасности наших граждан, что является приоритетом работы

правительства», — сказал Исаков.

По его словам, он владеет «достоверной информацией о значительных неофициальных сборах» госорганов в сфере предоставления транспортных услуг.

«Я бы хотел особенное внимание обратить на деятельность транспортной

инспекции при Министерстве транспорта и дорог. […] Каждая бригада транспортного предприятия должна оплачивать этой инспекции порядка 3 тысяч сомов в месяц в качестве неофициального сбора», — сказал премьер-министр.

Фирмы-перевозчики, сказал он, также каждый месяц неофициально платят по 5 тысяч сомов дорожным инспекторам.

Премьер-министр поручил Госкомитету нацбезопасности и финполу проверить эту информацию и заявил, что проблему общественного транспорта в Бишкеке необходимо решать «комплексно».

«Нужно искоренить практику неформальных сборов, обеспечить наличие страховых документов […], а также решать вопрос с запуском автобусов», — сказал Сапар Исаков.

2 апреля водители маршрутных такси отказались выходить на работу и объявили забастовку. По словам водителей, они вышли на забастовку из-за новых штрафов за отсутствие страховки пассажиров, «низких тарифов» за проезд и проверок технического состояния их машин.

По словам представителя мэрии Нурлана Атыканова, 3 апреля маршрутные такси уже будут работать в обычном режиме.

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