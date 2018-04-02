Водители маршрутных такси отказались выходить на рейсы из-за того, что с 1 апреля в силу вступил закон, по которому их могут оштрафовать из-за отсутствия страховки на перевозку пассажиров. В мэрии Бишкека заявили, что уступок водителям не будет.

Новость обновлена в 12:15

Водители маршруток не вышли на свои рейсы утром 2 апреля. Днем ранее управление городского транспорта сообщало, что водители маршрутных такси не планируют устраивать забастовки.

Из-за отсутствия маршруток в городе, многие пассажиры столкнулись с переполненными троллейбусами и автобусами — их водители не приняли участие в акции протеста.

Мэрия Бишкека сообщила, что ежедневно на улицы города выходят 2700 маршрутных такси, но большинство из них не застрахованы. В ГУОБДД добавили, что пока ни один водитель маршрутки или такси не был оштрафован за отсутствие страхового полиса.

«Спутник» сообщил, что водители потребовали повысить цену за проезд с 10 до 15 сомов, а также отсрочку введения страхового полиса, отмену единой формы и разрешение на посадку и высадку пассажиров вне остановок.

Кроме этого, водители потребовали разрешения на поворот со второй линии и увеличения штрафов для пешеходов, создающих аварийные ситуации.

Несмотря на забастовку водителей, в мэрии заявили, что не пойдут на уступки и выполнение их требований.

В управлении городского транспорта при мэрии Бишкека журналисту Kloop.kg сообщили, что автобусы по маршрутам №7 и №42 будут развозить пассажиров до 21:00. В обычные дни водители автобусных маршрутов заканчивают свою работу в 20:00.

Некоторые сервисы такси временно увеличили цену на вызов автомобиля — к примеру, служба «Яндекс Такси» поставила надбавку в 30 сомов. Многие горожане столкнулись с заторами и пробками на дорогах.

Один из водителей маршрутного такси на условиях анонимности сообщил журналисту Kloop.kg, что он и его коллеги отказались выходить на рейс не только из-за страховки, но также и из-за низких тарифов на перевозку пассажиров.

«Во-первых, непонятная ситуация со страховкой. В госкомпании не страхуют водителя и машину, а в частной только до 10 мест страхуют. Во-вторых, нам отказывают повышать тарифы, а ГСМ дорогой и затраты по ремонту большие», — сказал он.

По его словам, их «заставляют» покупать и носить униформу за свои же деньги — синий жилет «низкого» качества за 700 сомов. Водитель добавил, что он планирует вернуться на рейс завтра.

Вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий заявил изданию 24.kg, что «кто-то не дает работать водителям, готовым выйти на маршруты».

«Это провокация какая-то, люди готовы выехать на линии, но кто-то не дает им работать. Какая-то группа людей, нужно их срочно найти», — сказал Милицкий.

Издание «АКИпресс» сообщило, что водители маршрутных такси недовольны тем, что их заставляют покупать страховку, спецодежду, а также «постоянно» проверяют техническое состояние их машин.

Заместитель начальника управления городского транспорта при мэрии Нурлан Атыканов заявил «Спутнику», что на рейсы вышло больше автобусов и троллейбусов, чем обычно.

«На линию вышло чуть больше единиц общественного транспорта, чем обычно, но точно цифру сейчас сказать не могу. Около 130 автобусов и 105-110 троллейбусов», — заявил он.

С 1 апреля водителей маршруток обязали получать страховые полисы — за одно посадочное место нужно заплатить 136,6 сомов. Таким образом, если в маршрутке 15 мест, то водитель должен платить около 2 тысяч сомов в год. За отсутствие страховки их будут штрафовать на 500 сомов.

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