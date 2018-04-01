Суперкубок Кыргызстана: Ошский «Алай» обыграл столичный «Дордой» в серии пенальти

Действующий чемпион Кыргызстана ошский «Алай» обыграл бишкекский «Дордой» в матче за Суперкубок страны. До конца основного времени матча сильнейшего определить не получилось, поэтому судьбу трофея пришлось решать в двух овертаймах и серии пенальти.

На 20-й минуте матча счет открыл игрок «Алая» Ислам Шамшиев. На что футболисты «Дордоя» моментально ответили успешной комбинацией, которая закончилась автоголом Александра Мищенко — 1:1.

Во втором тайме игроки «Алая» сумели вырваться вперед. Момент реализовал Кожо Жоел — 2:1.

Такой счет продержался вплоть до 85-й минуты, когда нападающий «Дордоя» Кайрат Жыргалбек уулу сравнял счет — 2:2.

При ничьей в основное время матча, команды вышли играть два дополнительных тайма по 15 минут. Однако и тогда выявить победителя не получилось.

Судьбу Суперкубка страны пришлось решать в серии послематчевых пенальти. По итогам которой (4:2) ошский «Алай» второй год подряд стал обладателем заветного трофея.

Матч прошел на стадионе «Курманбек» в городе Жалал-Абад.

Суперкубок разыгрывается ежегодно перед началом футбольного сезона в Кыргызстане. В итоговом матче играют действующий чемпион страны («Алай») и обладатель Кубка страны («Дордой»).

В прошлом году борьбу за Суперкубок также вели эти две команды. В том матче команда из Оша была сильнее и одолела своего соперника со счетом 4:1.

Новый сезон в чемпионате Кыргызстана начнется 7-го апреля. Всего в первенстве будут участвовать восемь команд — «Алай» Ош, «Дордой» Бишкек, «Алга» Бишкек, «Абдыш-Ата» Кант, «Нефтчи» Кочкор-Ата, «Ала-Тоо» Нарын, «Кара-Балта» Кара-Балта, «Алдиер» село Куршаб Ошской области.