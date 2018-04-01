В бишкекском ресторане «Ала-Тоо» отравились 66 человек

Сотрудники санэпидемстанции проводят проверку в бишкекском ресторане «Ала-Тоо» — в минздраве говорят, что после его посещения 66 человек отравились. Среди них 11 детей.

Пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила Kloop.kg, что 66 человек обратились за медицинской помощью после посещения ресторана «Ала-Тоо». По информации «Азаттыка», около 190 человек, среди которых и пострадавшие, 31 марта отмечали в нем свадьбу, и за помощью врачей они начали обращаться в тот же день.

Как рассказала Айгерчинова, 49 человек госпитализировали — их состояние оценивается как среднее. В числе пострадавших оказались 11 детей в возрасте от одного до 10 лет.

Главврач санитарно-эпидемиологического центра Артур Буюклянов рассказал журналистам «Азаттыка», что посетители ресторана могли отравится куриным мясом.

«Состояние пациентов среднее. Некоторые получили легкое отравление. Мы проверяем ресторан “Ала-Тоо”. Взяли на экспертизу остатки еды. По предварительным данным, люди отравились куриным мясом. По итогам проверки в отношении заведения будут приняты меры», — сказал Буюклянов.

Представители ресторана «Ала-Тоо» сообщили корреспонденту Kloop.kg, что они смогут прокомментировать ситуацию только после завершения проверки санэпидемстанции.

Издание 24.kg пишет, что «из-за нарушений санитарных норм» ресторан будет закрыт до выяснения обстоятельств.

Ресторан «Ала-Тоо» находится в парке Победы в районе «Южных ворот» Бишкека.