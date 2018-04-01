Маршрутные такси в Бишкеке. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

С 1 апреля водителей общественного транспорта и перевозчиков опасных грузов в Кыргызстане будут штрафовать за отсутствие страховки пассажиров и груза. Объясняем, кто теперь должен покупать страховку, сколько это стоит и для чего она нужна.

Сотрудники ГУОБДД (дорожные инспектора) теперь могут проверять наличие страхового полиса у водителей такси, общественного транспорта и перевозчиков опасных грузов — например, топлива.

За отсутствие страховки будут штрафовать на 500 сомов, а автомобили нарушителей — отправлять на штрафстоянку.

Кто должен покупать страховку и сколько это будет стоить?

• Водители, перевозящие пассажиров за деньги

Страховать нужно каждое пассажирское место — для таксистов страховка будет стоить намного дешевле, чем для водителей маршрутных такси или автобусов.

Цена полиса для тех, кто перевозит людей внутри города, и тех, кто совершает междугородние или международные поездки, разная.

Водитель, работающий в пределах одного населенного пункта, заплатит за годовую страховку одного пассажирского места 136,6 сомов.

Цена страховки пассажирского места для междугородних и международных перевозчиков — 204,9 сомов.

• Водители, перевозящие опасные грузы

Стоимость годовой страховки для водителей, перевозящих опасные грузы, зависит от того, что именно они перевозят.

Если водитель перевозит легковоспламеняющиеся жидкости весом до 2,5 тонн, годовая страховка будет стоить от 5 до 10 тысяч сомов. За перевоз более 20 тонн такого же груза придется платить от 60 до 120 тысяч сомов ежегодно.

Страховка взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ будет стоить дороже. Подробно с ценами можно ознакомиться в таблице Государственной страховой организации (годовой тариф — это 1% от указанной в ней страховой суммы).

Перевозчик может работать не с одним, а с несколькими опасными грузами — тогда ему не обязательно покупать страховку для каждого из них на целый год. Можно застраховать груз на меньшее время.

Например, страховка на срок менее 15 дней будет стоить 10% от суммы годовой, а на четыре месяца — 50%.

Пассажиры бишкекской маршрутки. Фото: Метин Джумагулов / Kloop.kg

Чем страховка поможет пассажирам?

Если пассажир пострадает в аварии, страховая компания оплатит ему лечение — сумма компенсации может доходить до 300 тысяч сомов. Если пострадает его имущество — он может получить компенсацию до 10 000 сомов.

Для получения компенсации аварию должны зарегистрировать сотрудники ГУОБДД, а перевозчик, оформивший страховку, должен связаться со страховой компанией. Она уже будет контактировать с пострадавшими.

Пострадавшему нужно будет доказать, что он получил травму не по своей вине, а по вине перевозчика, а также предоставить страховой компании документы, подтверждающие затраты на лечение.

Важно, чтобы все пассажирские места были застрахованы — если в ДТП пострадает больше пассажиров, чем было застраховано мест, выплачивать компенсацию остальным пострадавшим будет сам водитель.

Зачем нужна страховка опасных грузов?

На случай, если во время аварии такой груз нанесет какой-нибудь ущерб. Страховыми случаями считаются гибель людей или причинение вреда их здоровью, нанесение вреда окружающей среде, взрыв или утечка опасных веществ.

В таком случае страховая компания может покрыть нанесенный ущерб.

Ущерб от взрывчатых веществ весом не более 2,5 тонн может быть покрыт суммой не более 1,5 млн сомов, а от радиоактивных веществ того же объема — до 2 млн.

Все страховые суммы на перевозку опасных грузов можно увидеть в той же таблице.

Перевернувшийся бензовоз на трассе Бишкек-Ош. Фото: Пресс-служба МЧС

Где и как можно оформить страховой полис?

Получить страховой полис может как сам водитель, так и компания-перевозчик.

Для этого им нужно обратиться в страховую компанию, у которой есть лицензия на обязательные виды страхования.

Для заключения договора нужно иметь при себе удостоверяющие документы и документы на автомобиль.

Страхование ответственности

В декабре 2017 года премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление, обязывающее водителей общественного транспорта и грузоперевозчиков покупать обязательную страховку их ответственности. Постановление вступило в силу 1 апреля.

А с 7 февраля 2019 года свою ответственность должны будут страховать все автомобилисты.

Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) парламент Кыргызстана принял еще летом 2015 года. Но через год Алмазбек Атамбаев, бывший тогда президентом, отсрочил вступление закона в силу на три года.

ОСАГО — это страхование не автомобиля, а ответственности автомобилиста. То есть, если водитель на своем автомобиле нанесет кому-то ущерб, то страховая компания может возместить его по ОСАГО.