«С таким грузом работать нельзя». Кемеровский губернатор подал в отставку после пожара

Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев подал в отставку. Это случилось после пожара в торговом центре в Кемерово — в нем, по официальным данным, погибли 64 человека.

О досрочной отставке губернатора Тулеева сообщила пресс-служба областной администрации.

На ее канале в Youtube опубликовано видеообращение Тулеева, в котором он выразил соболезнования потерявшим своих близких в пожаре. В нем же он говорит, что написал заявление об уходе со своего поста президенту России Владимиру Путину.

«Считаю это для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя», — сказал он в видеообращении.

Путин принял отставку Тулеева и назначил исполняющим обязанности губернатора Сергея Цивилева. На стихийном митинге кемеровчан 27 марта он обвинял их в желании «попиариться на горе», а позже просил у них прощения на коленях.

Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове произошел 25 марта, в нем погибли 64 человека. Большая часть из них дети.

Через два дня, 27 марта в Кемерово прошел стихийный митинг местных жителей, на котором они потребовали отставки губернатора. Сам Тулеев к митингующим не вышел. В этот день президент Путин проводил в Кемерово совещание о ликвидации пожара, на котором Тулеев извинился перед ним за произошедшее.

«Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Ещё раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. […] Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Всё это видно», — сказал он тогда Путину.

Аману Тулееву 73 года, он руководил Кемеровской областью с 1997 года, его полномочия на очередном губернаторском сроке должны были закончиться в 2020 году.