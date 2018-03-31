Сегодня, 31 марта, экс-президент Алмазбек Атамбаев был снова избран в качестве председателя партии на съезде СДПК. После собрания он, отвечая на вопросы журналистов, сделал серию заявлений, связанных с критикой вокруг своего преемника, президента Сооронбая Жээнбекова — объясняем, с чем она связана.

Речь на заседании Совета безопасности

В феврале 2018 года Сооронбай Жээнбеков провел своё первое заседание Совета безопасности в качестве президента, на котором он раскритиковал правоохранительные органы и прокуроров за неэффективность. По мнению президента, суды, прокуратура, финпол, спецслужбы и органы внутренних дел «неполноценно» выполняют свои функции и «погрязли в коррупции».

Атамбаев, вероятно, принял эту критику и в свой адрес — во время своего президентства он часто говорил о борьбе с коррупцией и ставил громкие дела себе в качестве заслуги. Таким образом критика силовиков со стороны Жээнбекова коснулась и Атамбаева.

Сам бывший президент предположил, что Жээнбеков нарочно не хотел об этом говорить, и, вероятно, что все дело в «подсунутой речи» — то есть в словах нынешнего президента виноваты спич-райтеры, а не он.

«У нас был разговор [с Жээнбековым] о заседании совбеза, и я привел факты, что и там ему речь не ту подсунули. Когда говорится, что три года последних Атамбаев, власть не занимались борьбой с коррупцией… Даже сегодняшние самые громкие коррупционные дела были начаты Атамбаевым», — сказал экс-президент.

В качестве примера борьбы с коррупцией Атамбаев назвал увольнение Раимбека Матраимова с поста заместителя председателя Таможенной службы. Матраимов — брат другого члена политсовета СДПК Искендера Матраимова — известен как «Раим-миллион», обладающий сложно объяснимым состоянием и авторитетом.

Атамбаев также упрекнул Жээнбекова в том, что в бытность премьер-министром он отсрочил на год судебную реформу, а на заседании Совета безопасности заявил, что судебная реформа не завершена.

Гипотезу о «подсунутой речи» первым озвучил не Атамбаев — таким же образом еще в начале марта высказался бывший секретарь Совета безопасности Алмазбек Курманалиев в своей колонке на «АКИпрессе».

По мнению Курманалиева, советники президента пытались «попасть в настроение электората» и «подставили» Сооронбая Жээнбекова.

«Очень надеюсь, что здесь речь идет об обычной подставе со стороны окружения, которое примитивно жаждет власти […] Дело в том, что после речи президента «возбудились» многие из тех, кого общество как бы уже «списало» в пассив политической жизни. Это «бывшие», это регионалисты, это мародеры и так далее», — написал бывший секретарь Совета безопасности, ушедший в отставку через несколько месяцев после избрания Жээнбекова президентом.

Брат президента Асылбек Жээнбеков

Депутат парламента, брат президента Асылбек Жээнбеков стал поводом для критики со стороны Атамбаева. Экс-президент заявил, что разговаривал с Сооронбаем Жээнбековым о том, что его брат должен сдать депутатский мандат, чтобы избежать слухов.

«Ещё когда [Сооронбай] Жээнбеков решил баллотироваться в президенты, я сказал, что Асылбек должен сложить свой мандат. Я говорил, что это приведет к слухам», — заявил Атамбаев.

Бывший президент связывает это с опасностью семейно-кланового правления, которое может наступить, если он не будет постоянно предостерегать об этом Жээнбекова-президента.

Своё возвращение в политику Атамбаев также связывает с тем, чтобы не допустить «темные времена» — под этим он понимает в том числе семейно-клановое правление, как во времена предыдущих президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

Спор вокруг Асылбека Жээнбекова и его места в парламенте публично начался с выступления сторонника Атамбаева, социал-демократа и экс-депутата Мээрбека Мискенбаева на митинге-реквиеме в память об аксыйский событиях 17 марта.

Еще тогда Мискенбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков должен остерегаться семейно-кланового правления и «быть как Атамбаев».

«Если же [Асылбек Жээнбеков] останется депутатом, то будут говорить о семейном управлении и это повредит имиджу президента, социал-демократов и тех, кто выступал против семейно-кланового правления», — сказал Мискенбаев.

Жээнбеков-младший тогда опроверг слова Мискенбаева о том, что он обещал сдать мандат, а самого бывшего депутата назвал «провокатором». На самом съезде оба социал-демократа — и Мискенбаев, и Жээнбеков — не были.

Ответственность за аварию на ТЭЦ Бишкека

Атамбаев встал на сторону премьер-министра Сапара Исакова в конфликте вокруг аварии на бишкекской ТЭЦ и модернизации централи за $386 млн.

Бывший президент заявил, что команда Исакова пришла в правительство уже после того, как завершилась подготовка ТЭЦ к осенне-зимнему периоду и тендеры по проекту её модернизации.

Атамбаев заявил, что подготовкой ТЭЦ и госзакупками занималось правительство Жээнбекова, когда он возглавлял правительство.

«Все эти тендеры, вся подготовка велась командой премьер-министра Жээнбекова. Я же говорю, это была просто отвлекающая шумиха. Потому что если там что-то не так, уже и на меня поворачивают», — сказал Атамбаев.

Авария на ТЭЦ произошла 26 февраля, что привело к понижению температуры в квартирах бишкекчан. Поломка совпала с пришедшими аномальными холодами. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить почти через неделю.

Сам Жээнбеков пока не отреагировал ни на одно заявление Атамбаева — оба политика, судя по последним заявлениям, продолжают называть друг друга «друзьями».