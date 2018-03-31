Бывший президент Алмазбек Атамбаев объявил после съезда СДПК о возвращении в политику, чтобы «не пришли темные времена». На собрании не было других ключевых членов партии (бывшего и нынешнего) — президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Сапара Исакова. Показываем, что они делали в момент выступления Атамбаева.
Атамбаева сегодня, 31 марта, избрали в качестве председателя СДПК. После съезда он сделал несколько ключевых заявлений (подробнее можете почитать по этой ссылке), в которых неоднократно упоминал Жээнбекова и Исакова.
Сами политики во время съезда СДПК и речь бывшего президента занимались своими делами — их пресс-службы отчитались о том, что Жээнбеков встретился со сборной Кыргызстана по футболу, а Исаков провел субботник вместе с другими чиновниками.