Атамбаева сегодня, 31 марта, избрали в качестве председателя СДПК. После съезда он сделал несколько ключевых заявлений (подробнее можете почитать по этой ссылке), в которых неоднократно упоминал Жээнбекова и Исакова.

Сами политики во время съезда СДПК и речь бывшего президента занимались своими делами — их пресс-службы отчитались о том, что Жээнбеков встретился со сборной Кыргызстана по футболу, а Исаков провел субботник вместе с другими чиновниками.