Министр юстиции Ахметов подал в отставку

Министр юстиции Уран Ахметов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавлял министерство с ноября 2016 года. Премьер-министр Сапар Исаков направил заявление Ахметова на рассмотрение президенту Сооронбаю Жээнбекову.

В пресс-службе минюста журналисту Kloop.kg сообщили, что Ахметов подал в отставку в конце прошлой недели. «Он подал заявление в отставку по собственному желанию», — сказали в ведомстве.

Сам Ахметов сообщил изданию «Кактус», что у него были «разные» причины подать в отставку, но она связана «с отсутствием конструктивного взаимодействия с другими ветвями власти».

«В первую очередь я хотел бы пойти в отпуск, побыть с семьей и отоспаться. Я полтора года не был в отпуске», — сказал Ахметов.

За время работы на посту министра Ахметов получил замечание от главы правительства Сапара Исакова за ошибки, допущенные при подготовке международных документов.

По сообщению пресс-службы правительства, Исаков 2 апреля рассмотрел заявление Ахметова и направил на представление президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Ахметов вступил в должность министра юстиции в ноябре 2016 года. До этого он четыре года проработал экспертом отдела правового обеспечения аппарата президента Кыргызстана. С 2011 по 2012 год Ахметов заведовал сектором по взаимодействию с судебными органами отдела правового обеспечения аппарата правительства.

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