Пятеро министров и еще несколько сотрудников правительства получили 12 марта санкции от премьер-министра Сапара Исакова из-за некачественной работы. Вот как это выглядит:
Ушел в отставку:
• Руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев.
Сам Момуналиев объяснил причину своего ухода ошибками при подготовке международных документов.
Уволены:
• Завотделом социального развития Улан Маматканов;
• Завотделом правовой экспертизы Максатбек Есеналиев;
• Заместитель руководителя аппарата правительства Эмилбек Бусурманкулов.
Их уволили из-за «недоработок» в подготовке соглашения между правительствами Кыргызстана и России.
Получили строгий выговор:
• Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев;
• Министр экономики Артем Новиков;
• Министр образования Гульмира Кудайбердиева;
• Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев;
• Председатель госкомитета промышленности и недропользования Уланбек Рыскулов;
• Директор госагентства по охране окружающей среды Абдыкалыку Рустамов;
• Директор госагентства архитектуры и строительства Бактыбеку Абдиев.
Министры и чиновники получили санкции из-за «недостаточной работы по исполнению бюджета проектов госинвестиций за 2017 год».
Получили выговор:
• Статс-секретарь госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Абдухалык Шамшиев;
• Статс-секретарь госагентства архитектуры и строительства Самат Борубаев.
Получили замечание:
• Министр юстиции Уран Ахметов;
• Статс-секретарь министерства культуры Бактыбек Секимов;
• Статс-секретарь госагентства по охране окружающей среды Азамат Эркебаев;
• Статс-секретарь Фонда по управлению госимуществом Илияз Ташбаев.
Глава правительства объявил министру юстиции и чиновникам выговоры и замечания из-за «низкой исполнительской дисциплины и предоставления некачественной информации по выполнению стратегии антикоррупционной политики».