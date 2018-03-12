Пятеро министров и еще несколько сотрудников правительства получили 12 марта санкции от премьер-министра Сапара Исакова из-за некачественной работы. Вот как это выглядит:

Ушел в отставку:

• Руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев.

Сам Момуналиев объяснил причину своего ухода ошибками при подготовке международных документов.

Уволены:

• Завотделом социального развития Улан Маматканов;

• Завотделом правовой экспертизы Максатбек Есеналиев;

• Заместитель руководителя аппарата правительства Эмилбек Бусурманкулов.

Их уволили из-за «недоработок» в подготовке соглашения между правительствами Кыргызстана и России.

Получили строгий выговор:

• Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев;

• Министр экономики Артем Новиков;

• Министр образования Гульмира Кудайбердиева;

• Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев;

• Председатель госкомитета промышленности и недропользования Уланбек Рыскулов;

• Директор госагентства по охране окружающей среды Абдыкалыку Рустамов;

• Директор госагентства архитектуры и строительства Бактыбеку Абдиев.

Министры и чиновники получили санкции из-за «недостаточной работы по исполнению бюджета проектов госинвестиций за 2017 год».

Получили выговор:

• Статс-секретарь госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Абдухалык Шамшиев;

• Статс-секретарь госагентства архитектуры и строительства Самат Борубаев.

Получили замечание:

• Министр юстиции Уран Ахметов;

• Статс-секретарь министерства культуры Бактыбек Секимов;

• Статс-секретарь госагентства по охране окружающей среды Азамат Эркебаев;

• Статс-секретарь Фонда по управлению госимуществом Илияз Ташбаев.

Глава правительства объявил министру юстиции и чиновникам выговоры и замечания из-за «низкой исполнительской дисциплины и предоставления некачественной информации по выполнению стратегии антикоррупционной политики».