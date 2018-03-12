СДПК проведет свой съезд 31 марта — СМИ

Съезд Социал-демократической партии Кыргызстана предварительно пройдет 31 марта. На нём члены партии должны одобрить (или нет) экс-президента Алмазбека Атамбаева на пост председателя СДПК.

Источником информации о съезде стал депутат парламента от СДПК Марат Аманкулов — он заявил нескольким СМИ, что предварительно мероприятие назначено на 31 марта.

«На этой неделе должен собраться политсовет партии, и там мы окончательно утвердим дату», — заявил он в интервью 24.kg

Одной из главных тем съезда станет назначение Атамбаева на пост председателя СДПК. Бывший глава государства занимал этот пост до своего президентского срока, а в период правления не отрицал, что социал-демократы — это его партия.

В декабре прошлого года бывший глава администрации президента Фарид Ниязов заявил, что Атамбаев — единственный кандидат на должность председателя партии. Сам Ниязов недавно ушел со своего поста, чтобы заняться партийной работой в СДПК.

Атамбаев на своей итоговой президентской пресс-конференции 20 ноября 2017 года заявил, что будет готовить кандидатов в депутаты для следующих парламентских выборов и может пойти с ними первым в списке.

Съезд партии по неизвестным причинам переносился несколько раз — сначала съезд назначили на конец января, потом на конец февраля.

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