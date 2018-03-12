Сагынбаев стал секретарем Совета безопасности Кыргызстана

До назначения на эту должность Дамир Сагынбаев работал первым заместителем секретаря Совета безопасности. Он проработал на этой должности три месяца.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Сагынбаева 12 марта.

C 20 декабря прошлого года Сагынбаев занимал должность первого заместителя секретаря Совета безопасности.

Он начал свою карьеру в 1995 году как следователь ОВД города Токмок. С 2002 по 2004 годы Сагынбаев был начальником отдела в научно-исследовательском центре при Министерстве внутренних дел Кыргызстана.

С 2004 по 2009 годы он работал экспертом по делам обороны и безопасности при администрации президента.

Позже Сагынбаев занимал должность инспектора отдела по делам обороны и безопасности во Временном правительстве, а затем перешел на работу в Госслужбу по контролю наркотиков.

До назначения в совбез первым замсекретарем, с 2016 года, Сагынбаев был заместителем заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций при аппарате правительства Кыргызстана .

Совет безопасности разрабатывает политику, обеспечивающую суверенитет, независимость и территориальную целостность Кыргызстана.

Возглавляет Совет безопасности президент, а членами совбеза являются чиновники, которые занимают ключевые посты во всех ветвях власти.

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