Совбез: Зарплату сотрудников правоохранительных органов переведут в безналичный расчет

Секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев заявил, что для борьбы с коррупцией зарплаты сотрудников правоохранительных органов переведут в безналичный расчет. В правительстве также подготавливают законопроект о конфискации имущества коррумпированных чиновников.

14 марта Сагынбаев заявил, что правительство разрабатывает законопроект, по которому у чиновников, признанных виновными в коррупции, будут конфисковать имущество.

Он добавил, что зарплаты правоохранителей переведут в безналичный расчет, а также им запретят покупать наличными что-либо на сумму свыше 100 тысяч сомов.

«Кроме того, будет предусмотрена расписка от всех госслужащих о том, что они дают письменное разрешение на доступ к банковским и иным тайнам», — цитирует Сагынбаева издание 24.kg.

По его словам, Генеральная прокуратура до июня 2018 года должна отчитаться перед президентом об уголовных делах по коррупции, приостановленных в последние годы.

8 февраля на заседании Совета безопасности Жээнбеков раскритиковал сотрудников силовых органов и и генпрокуратуры за «неэффективную» борьбу с коррупцией. По словам главы государства, силовики «сами погрязли в коррупции».

Жээнбеков уже уволил главу Антикоррупционной службы ГКНБ Дуйшенбека Чоткораева и назначил на этот пост Сагынбека Исмаилова.

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