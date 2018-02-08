«Сами погрязли в коррупции» — Жээнбеков раскритиковал силовиков за неэффективность

Своё первое в качестве президента заседание Совета безопасности Сооронбай Жээнбеков начал с критики силовых органов и генпрокуратуры — он обвинил их в «неэффективной» борьбе с коррупцией.

Заседание прошло в госрезиденции «Ала-Арча» 8 февраля — оно было посвящено борьбе с коррупцией и работе правоохранительных и надзорных ведомств. Жээнбеков раскритиковал борцов с коррупцией — по его словам, они сами «погрязли» в ней.

По мнению президента, суды, прокуратура, финпол, спецслужбы и органы внутренних дел «неполноценно» выполняют свои функции — в качестве доказательства он привел позицию Кыргызстана в рейтинге Transparency International, где страна занимает 136 место из 176.

«Несмотря на некоторую динамику в сторону улучшения, наш международный рейтинг по этому показателю остается все еще низким. Нашу позицию в основном снижают суды, правоохранительные и надзорные органы», — сказал президент.

Критика прокуратуры и судов

Жээнбеков заявил, что генпрокуратура не может «результативно» бороться с коррупцией, потому что госорганы не согласовывают свои действия.

«Много незаконных и безосновательных проверок. Обязанность прокуратуры их остановить и взять под контроль. Но так не происходит, наоборот, органы прокуратуры сами проводят бесчисленные проверки», — сказал Жээнбеков.

По его словам, за 2016 год прокуратура провела более восьми тысяч проверок, после чего были возбуждены уголовные дела только в восьми процентах всех случаев.

Жээнбеков раскритиковал работу судебных органов, потому что многие суды «намеренно» затягивают процессы, и граждане в течение долгого времени не могут добиться справедливости.

«Дожидаясь приговора, некоторые месяцами и годами находятся в СИЗО. Не только они сами, но и их семьи страдают. Они ведь должны либо быть осуждены, либо оправданы в срок, установленный законом. Настолько быть равнодушными к людским судьбам — это непростительно, должны быть наказаны те, кто допускает такое», — сказал Жээнбеков.

Он заявил о готовности вмешаться в работу судов и правоохранительных органов, если они будут нарушать законы.

«Есть вопиющие факты освобождения из-под стражи даже тех, кто совершил самые тяжкие преступления. В таких случаях я не могу быть равнодушным наблюдателем. Те, кто нарушают закон, будь то работник правоохранительных органов или судья, никто не останется без наказания», — заявил президент.

Правоохранительные органы «вовлечены в темные схемы»

Президент заявил, что из-за коррупции силовые структуры «безуспешно» борются с преступностью.

«Существование потоков денег в больших объемах в криминальной среде невозможно без участия высокопоставленных лиц в правоохранительных и судебных органах. Если бы не коррупция в силовых структурах, криминальные группы не смогли бы проворачивать такие дела», — сказал Жээнбеков.

По его словам, известно, что правоохранительные органы «тесно вовлечены в темные схемы» и по разным причинам возбуждают уголовные дела.

Жээнбеков заявил, что за последние два года было возбуждено более 76 тысяч уголовных дел, но только 30 процентов этих дел были направлены в суд.

«Из них 656 дел были возбуждены незаконно. Никто не ответил за исковерканную судьбу простых потерпевших граждан, их подорванное здоровье, страдания их семей», — заключил он.

Президент раскритиковал Антикоррупционную службу при госкомитете нацбезопасности (АКС) — по его словам, эта служба превратилась в «касту неприкасаемых».

«В 2017 году АКС по направлению борьбы со служебными преступлениями раскрыла всего 22 факта получения взятки. Иначе говоря, в среднем за один месяц было раскрыто полтора преступления. С учетом ваших обязанностей, человеческих и технических ресурсов, видно, что вы делаете свою работу совершенно некачественно», — сказал президент.

Жээнбеков назвал их деятельность «неэффективной» и заявил, что нужно изучить каждого сотрудника в структуре АКС на соответствие должности.

Коррупция в Кыргызстане

За последние восемь лет Кыргызстан поднялся с 150 до 136 места в рейтинге восприятия коррупции Transparency International — всего в нем участвуют 176 стран.

В 2011 году пришедший после смены власти президент Алмазбек Атамбаев назвал борьбу с коррупцией приоритетной целью в его политике.

С тех пор были возбуждены серии уголовных дел против политиков, депутатов и высокопоставленных чиновников.

В частности, самыми громкими обвинениями в коррупции стали уголовные дела против бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева, бывших оппозиционных депутатов Ахматбека Келдибекова и Омурбека Текебаева.

Однако правозащитники по-прежнему критикуют действия властей за то, что бытовая и системная коррупция все еще остается, а громкие дела против политиков иногда возбуждаются в отношении оппонентов власти.