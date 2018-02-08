Экс-глава спецохраны МВД заявил о прослушке во время встречи с депутатом

Бывший начальник Главного управления госслужбы специализированной охраны (ГУГССО) при МВД Талантбек Исаев встретился с депутатом Каныбеком Иманалиевым в одном из заведений Бишкека, а после встречи обнаружил под столом прослушивающее устройство.

Исаев рассказал изданию 24.kg, что во время встречи с депутатом Иманалиевым в бишкекском кафе он обнаружил под столом «жучок».

«Я потребовал видео. Обнаружилось, что устройство прикрепил официант, который принимал у нас заказ. Мои знакомые обратились в милицию», — цитирует Исаева 24.kg

По информации издания, он не стал писать заявление в милицию, потому что «за ним следят уже давно». Исаев — брат осужденного депутата парламента Канатбека Исаева.

«Мне это известно. И я знаю почему. Из-за моего брата Каната», — приводит его слова 24.kg.

Иманалиев сказал в интервью изданию «Азаттык», что инцидент произошел в заведении «Обама».

«Мы встретились, чтобы пообедать втроем – я, Мелис Карыбеков и Талант Исаев. У нас давние отношения. Я быстро поел — спешил на суд Аиды Саляновой к 14.00. Когда вставал, обнаружился маленький диктофон. Я в спешке ушел, они еще оставались», — цитирует Иманалиева «Азаттык».

Управляющий кафе «Обама» Айгерим Абакирова опровергла в разговоре с журналистом Kloop.kg, что сотрудник их заведения участвовал в организации прослушки.

«Есть видеодоказательство, и там видно, что за соседним столиком был гость, который покушал, подложил и ушел. Сейчас все видеоматериалы находятся в Первомайском РОВД», — сказала Абакирова.

Талантбек Исаев — брат депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева, обвиненного в коррупции и проведении незаконного тендера на строительство автостанции и муниципального рынка в Токмоке, мэром которого он был с 2008 по 2010 год.

Накануне президентских выборов 2017 года, Канатбека Исаева обвинили в подготовке насильственного захвата власти, после чего Талантбек Исаев ушел с должности главы ГУГССО

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