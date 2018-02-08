Школьникам сократили весенние каникулы из-за отмены занятий в конце января

Министерство образования и науки сократило весенние каникулы школьникам из-за того, что они не учились с 26 января по 3 февраля во время аномальных холодов.

Пресс-служба ведомства сообщила, что школьники с пятидневным обучением будут учиться по субботам в течение марта. Для них весенние каникулы назначили с 21 по 30 марта.

Для школьников с шестидневным обучением каникулы продлятся с 26 по 30 марта, но при этом они будут учиться с 26 по 30 мая.

Минобразования отменило занятия в школах с 26 по 3 февраля из-за аномального похолодания «в целях охраны здоровья детей».

23 января Министерство чрезвычайных ситуаций распространило информацию о резком понижении температуры в стране. В некоторых районах республики холода сохранялись до 30 января, в отдельных районах страны морозы достигали -40 градусов.

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