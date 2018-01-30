Школьникам продлили каникулы до 3 февраля из-за холодов

Министерство образования отменило уроки в школах Кыргызстана до 3 февраля из-за холодов — занятия возобновятся со следующего понедельника.

Пресс-служба министерства образования сообщила журналисту Kloop.kg, что ведомство продлило каникулы для школьников с 31 января до 3 февраля.

«По прогнозам МЧС, температура воздуха в ближайшие дни будет оставаться низкой», — говорится в сообщении ведомства.

Это второй раз за январь, когда министерство образования отменяет занятия в школах — первые школьные каникулы в этом месяце длились с 26 по 30 января.

По сообщению министерства, каникулы касаются пока только школ — детсады принимают решение об отмене занятий совместно с местными властями, а вузы определяют своё расписание самостоятельно.

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