Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ Бишкека

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность» из-за аварии на ТЭЦ Бишкека. Поломка произошла 26 января и ее последствия до сих пор не устранены.

Пресс-служба главного надзорного органа сообщила, что авария на ТЭЦ произошла из-за «ненадлежащего исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей».

Генпрокуратура сообщила, что ответственность будут нести чиновники госкомитета промышленности, Нацэнергохолдинга, «Электрических станций», ТЭЦ Бишкека и других госорганов.

По факту аварии на теплоэлектроцентрали возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

«Уголовное дело передано в компетентные органы. В ходе расследования по результатам получения всех необходимых экспертных заключений, будет определена персональная ответственность всех виновных лиц с привлечением их к уголовной ответственности», — сообщила генпрокуратура.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января, после чего резко снизилась температура в многоквартирных домах. Авария совпала с сильными холодами — последние несколько дней в Бишкеке стоят морозы от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Премьер-министр Сапар Исаков пообещал, что тепло вернется в квартиры бишкекчан 16:00 30 января. Глава правительства заявил 29 января, что будут наказаны «не простые работники, а руководители, ответственные за энергетический сектор».

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