Сапар Исаков пообещал, что тепло вернется в квартиры бишкекчан к 16:00

Премьер-министр Сапар Исаков пообещал, что к 16:00 часам 30 января власти восстановят подачу отопления, и «во всех квартирах будет тепло».

Исаков заявил на конференции «Открытое правительство», что подачу отопления к квартиры Бишкека восстановят к 16:00.

«Ближе к 16:00 в квартирах будет тепло. Есть районы отдаленные и близкие. Это вода должна дойти. В жизни бывает всякое, бывают и трагедии, бывают хорошие дни. Конечно, то, что случилось на ТЭЦ, для всех, и в первую очередь для правительства урок. Это подтверждает, что Кыргызстан должен задуматься над энергосистемой страны», — заявил он.

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова подтвердила Kloop.kg эту информацию — по ее словам, на ТЭЦ Бишкека должны были запустить дополнительный котёл для улучшения теплоснабжения.

Кабылова пояснила, что тепло в квартирах будет появляться постепенно.

«Котел пока прогревается, там такой процесс, что тепло не сразу поступает — горячая вода постепенно распределяется по трубам», — пояснила она.

Температура в бишкекских многоквартирных домах резко снизилась после аварии на ТЭЦ, которая произошла 26 января. Авария совпала с сильными холодами — последние несколько дней в Бишкеке стоят морозы от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Снижение теплоснабжения также вызвало перебои в подаче электроэнергии — часть бишкекчан все еще жалуется на периодические отключения электричества.

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