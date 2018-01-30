Бишкек: В оранжерее ботсада замерзло около 30% тропических растений из-за аварии на ТЭЦ

В оранжерее Ботанического сада замёрзли тропические и субтропические растения, потому что из-за аварии на ТЭЦ температура в помещении снизилась до -10 градусов по Цельсию.

Глава Ботанического сада Таштан Кочкумбаев сообщил журналисту Kloop.kg, что из-за отсутствия центрального отопления температура в оранжерее снизилась до -10 градусов, когда по нормам температура должна быть +20.

По его словам в оранжерее замёрзло около 30% тропических и субтропических растений — бананы, фикусы, монстера и другие.

«Узнать точный масштаб ущерба можно будет, когда температура повысится и растения оттают. Сильнее всего пострадали тропические растения. Субтропические более или менее держатся», — сказал он.

Он сказал, что сотрудники ботсада своими силами устранили две-три аварии внутри здания и нашли дизельную пушку, чтобы повышать температуру в оранжерее.

По словам Кочкумбаева, сотрудникам ботсада потребовалось 30 лет на то, чтобы вырастить фикусы и бананы.

Глава ботсада заверил, что сотрудники попытаются восстановить уникальную коллекцию. По его словам, семена некоторых растений есть в запаснике ботсада, а другие растения можно будет восстановить, взаимодействуя с садами других стран.

Авария на ТЭЦ

Авария на ТЭЦ произошла 26 января и совпала с похолоданием — последние несколько дней в Бишкеке стоят морозы от -10 до -25 градусов по Цельсию. В результате аварии в многоквартирных домах, государственных и социальных учреждениях снизилась температура.

Снижение теплоснабжения также вызвало перебои в подаче электроэнергии — часть бишкекчан все еще жалуется на периодические отключения электричества.

Премьер-министр Сапар Исаков пообещал, что тепло вернется в квартиры бишкекчан 16:00 30 января.

Ранее глава правительства заявил, что будут наказаны «не простые работники, а руководители, ответственные за энергетический сектор». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность» из-за аварии. По данным генпрокуратуры, авария на ТЭЦ произошла из-за «ненадлежащего исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей».

В пресс-службе главного надзорного органа сообщили, что ответственность будут нести чиновники госкомитета промышленности, Нацэнергохолдинга, «Электрических станций», ТЭЦ Бишкека и других госорганов.

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Соавтор: Бакыт Алымбеков.