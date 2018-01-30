Прокуроры попросили 11 лет в колонии для обвиняемого в гибели Джумакадырова

Гособвинение попросило приговорить Афтандила Таалайбека уулу к 11 годам в колонии. По версии следствия, его грузовик врезался в автомобиль вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, что привело к гибели высокопоставленного чиновника и еще двух человек.

Обвинение считает, что вина Таалайбека уулу «полностью доказана» — об этом прокурор заявил 30 января на заседании Московского районного суда Чуйской области. Для водителя грузовика попросили 11 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Адвокат Таалайбека уулу попросил суд назначить наказание, не связанное с заключением под стражу — по его мнению, его подзащитный совершил аварию «по неосторожности».

«После аварии он пытался спасти людей, которые находились в разбитой машине. Это несчастный случай. Прошу учесть его молодой возраст при вынесении приговора», — цитирует адвоката издание «Кактус».

Суд объявил, что следующее заседание состоится 2 февраля — обвиняемый сможет выступить с последним словом. Сам Таалайбек уулу на заседании 25 января полностью признал свою вину.

«В то утро мы с братом ехали в Бишкек. По дороге я попытался обогнать “Жигули”, выехал на встречную полосу, издалека увидел внедорожник. Моргал ему фарами, но уже было поздно. Когда ушел на обочину, джип попытался выехать туда же, куда и я на КамАЗе. В результате произошло столкновение», — сказал он.

Джумакадыров, его водитель и помощник погибли 7 октября 2017 года на трассе Бишкек — Кара-Балта. Машина Джумакадырова столкнулась с грузовиком, который, по словам очевидцев, выехал на встречную полосу.

Вице-премьер направлялся в Таласскую область, чтобы проверить готовность избирательных участков к президентским выборам, которые прошли 15 октября. До выборного периода Джумакадыров отвечал за безопасность на дорогах из-за участившихся аварий.

Сейчас правительство внедряет проект «Умный город», который подразумевает установку камер наблюдения и контроль за нарушителями правил дорожного движения.

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