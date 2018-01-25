Водитель КамАза признал вину в ДТП, в котором погиб Джумакадыров

Издание «Спутник» сообщило, что водитель КамАза признал вину в совершении ДТП, которое повлекло гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова. В этой аварии, которая произошла в октябре прошлого года, погибли три человека, включая Джумакадырова.

Заседание прошло 25 января в Московском районном суде Чуйской области — журналист «Спутника», который находился на слушании, сообщил, что водитель КаМАза Афтандил Таалайбек уулу полностью признал свою вину.

«В то утро мы с братом ехали в Бишкек. По дороге я попытался обогнать “Жигули”, выехал на встречную полосу, издалека увидел внедорожник. Моргал ему фарами, но уже было поздно. Когда ушел на обочину, джип попытался выехать туда же, куда и я на КамАЗе. В результате произошло столкновение», — сказал Таалайбек уулу.

Кроме водителя, на заседании также допросили пассажира КаМАза Бекназара Шаршембаева — он заявил, что спал в дороге, а после ДТП оказался в больнице. «В результате аварии мне зажало ногу в кабине, после меня госпитализировали», — сказал он.

Юристы Управления делами аппарата правительства оценили ущерб в 2,1 млн сомов — обвиняемый заявил, что не может оплатить ущерб. «У меня таких денег нет», — приводит слова водителя издание 24.kg.

Следствие по делу об аварии завершилось 8 января. Водителю КамАза, который врезался в автомобиль вице-премьера Темира Джумакадырова, грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Джумакадыров, его водитель и помощник погибли 7 октября 2017 года на трассе Бишкек — Кара-Балта. Машина Джумакадырова столкнулась с КамАзом, который по словам очевидцев выехал на встречную полосу.

Вице-премьер направлялся в Таласскую область, чтобы проверить готовность избирательных участков к президентским выборам, которые прошли 15 октября.

До выборного периода Джумакадыров отвечал за безопасность на дорогах из-за участившихся аварий.

Сейчас правительство внедряет проект «Умный город», который подразумевает установку камер наблюдения и контроль за нарушителями правил дорожного движения.

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