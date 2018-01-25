Нацбанк хочет запретить пополнять мобильные кошельки через телефон. Главное

Национальный банк Кыргызстана (НБКР) предложил запретить пополнение мобильных кошельков через баланс телефона, потому что их сложно контролировать — фактически это означает их полный запрет. Мобильные операторы против идеи нацбанка — по их мнению, она нарушает права абонентов.

Свои поправки в положение об электронных деньгах нацбанк предложил еще в середине января — главная его претензия к мобильным кошелькам в том, что их владельцев сложно идентифицировать.

Сейчас мобильные кошельки можно пополнять с помощью баланса телефона и через них оплачивать коммунальные услуги, налоги и штрафы, что удобно для абонента.

В Кыргызстане работают три крупнейших мобильных оператора «Мегаком», «Билайн» и «О!», которые соответственно запустили следующие мобильные кошельки: «MegaPay», «Balance» и «О! Деньги».

Нацбанк видит риски в этой системе и предлагает запретить перевод денег с баланса телефона на мобильный электронный кошелек. Запрет на пополнение мобильных кошельков нацбанк называет «превентивными мерами» против мошенничества и других рисков.

Всего НБКР указывает четыре основные причины для запрета:

1. Сложно выявить конечного абонента

Нацбанк считает, что в этой системе сложно идентифицировать конечного пользователя мобильных кошельков, потому что фактически сим-карта может зарегистрирована на одного человека, а пользоваться ей может другой.

2. Нет гарантий для возврата денег абонентам

По мнению главного банка страны, пополнение мобильных кошельков имеет признаки банковских операций, но операторы связи не имеют лицензии на это, а значит — не могут обеспечить безопасность при использовании электронных денег.

3. Преимущества перед другими системами

Национальный банк считает, что операторы связи получают «больше конкурентных преимуществ» перед другими платежными системами, например, онлайн-банкингом или оплатой через терминалы.

4. Деньги сложно отследить

Еще одной причиной ограничения работы мобильных кошельков нацбанк называет то, что на счетах абонентов будет накапливаться слишком много денег, которые сложно отследить. НБКР считает, что мобильные операторы не смогут противодействовать отмыванию преступных доходов, а также финансированию терроризма и экстремизма, потому что у них нет информации о реальных пользователях сим-карт.

Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов

«Мы говорим про теневую экономику. В рамках [законов] запрещаются неидентифицированные платежи. Это очень опасная вещь, Кыргызстан в сером списке по платежам. Если неидентифицированные платежи пройдут, не дай бог, террорист или мошенник проведет операцию, и это окажется доказанным, то повлияет на всю страну», — заявил глава нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

Мобильные операторы против

Идея главного банка страны вызвала протест со стороны мобильных компаний — Ассоциация операторов связи (АОС) считает, что нацбанк торопится с запретом, потому что не было предварительного тестирования или жалоб со стороны абонентов.

Всего мобильными кошельками за три месяца стали пользоваться более 100 тысяч абонентов при населении Кыргызстана в 6 млн человек.

По мнению мобильных операторов, опасения НБКР о невозможности отслеживания операций напрасны.

«Все транзакции денежных средств и расчеты производятся в рамках банковской системы в коммерческих банках Кыргызстана посредством движения денежных средств по расчетным счетам, которые открыты в этих банках», — говорят операторы.

АОС утверждает, что если нацбанк запретит мобильные кошельки, то нарушит конституционные права граждан на распоряжение собственным имуществом.

«Введение запрета негативно отразится на дальнейшем развитии и увеличении безналичных платежей, а также противоречит государственной политике по переходу к цифровой экономике», — говорится в сообщении операторов связи.

В качестве компромисса мобильные операторы предлагают открыть страховые депозиты в коммерческих банках в размере 100 процентов дневного оборота всех транзакций абонентов, которые пользуются мобильным кошельком. Мобильные операторы также готовы хранить в банках 10 процентов от денег всех абонентов. Таким образом операторы хотят гарантировать возврат денег абоненту при гарантийных случаях. Общественное обсуждение поправок продлится до 12 февраля. СМС от мобильного оператора «О!» – он предлагает абонентам проголосовать за или против запрета мобильных кошельков.

Мобильные операторы предлагают гражданам голосовать с помощью СМС и отправлять письменные обращения в адрес нацбанка с просьбой, чтобы регулятор не запрещал использование мобильных кошельков в стране.