Вино с брускеттой на уроках живописи, этническая саундрама по Лермонтову и познавательные онлайн-лекции — в подборке советов редакции Kloop.kg о том, как сделать холодные выходные максимально интересными.
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Привет, дорогой читатель Kloop.kg!
На этот раз «Доброе письмо» пишу я — Улугбек Акишев, издатель и коммерческий директор «Клоопа».
Эта неделя, конечно, поднасрала с погодой в Бишкеке — смотришь на улицу, а потом заглядываешь в прогноз погоды, и сразу хочется закутаться в одеялко, не расставаясь с ним до конца этих морозов.
Но давайте представим, что вы уже тепло оделись, а душа хочет веселья и уюта где-то за пределами дома. Поехали!
Куда сходить?
Выходные обещают нам скудный набор культурных мероприятий, но не все потеряно.
В Русском театре драмы им. Чингиза Айтматова в эту субботу, 27 января, снова покажут этническую саундраму «Демон». Это постановка по двум произведениям великого русского поэта Михаила Лермонтова — по одноименной поэме и по роману «Герой нашего времени».
Я был на постановке в мае прошлого года и мне дико понравилось — почти уверен, что и вы не останетесь равнодушными к этому действу (иногда театр умеет восхищать похлеще любого другого искусства). Вот вам отрывок из описания на странице мероприятия:
«Это история об очищении человеческой души, о прощении, о сохранении традиций, о переплетении культур разных народов живущих рядом. Уникальная инсценировка с живой музыкой, многоголосным пением, пластическими композициями, соединяющая в себе различные национальные культуры, театральные школы и языки в единую сюжетную линию»
Спектакль идёт на русском и кыргызском языке.
Сразу после «Демона» можно сорваться в уютный «Чемодан Зусмановича», где обещают квартирник с участием музыкантов и бишкекского поэта Михаила Левантовского. Вот здесь можно посмотреть, как это было, когда Левантовский читал стихи под музыку легендарной (в масштабах кыргызского рока) бишкекской рок-группы «Эхолами».
Живёте в ритме танца? В пятницу (уже завтра) можно сходить на еженедельную вечеринку социальных танцев. Обещают море веселья, бачаты, кизомбы, сальсы и афрохауса (что бы это не означало). Наш хороший друг, Виталий Белошапкин, постоянно зовет меня туда. Мне кажется, я буду там как слон в посудной лавке и немало ног растопчу. А вы сходите.
Образовательный отдых — это явление достаточно редкое. Однако, и здесь Бишкеку есть чем похвастаться: в понедельник пройдет первое пробное занятие по кыргызскому языку от Перизы Осмоновой. Её курс настоятельно рекомендует один из основателей сети ololohaus и хороший знакомый нашей редакции Данияр Аманалиев.
Если вам всё понравится на пробном занятии, можно записаться к ней на постоянную основу — 8 занятий обойдутся вам в 3500 сомов. Кыргызский язык становится все более необходимым, так что не откладывайте его изучение.
Каждые выходные в бишкекском ресторане «Bellagio» (который рядом с российским посольством) проходят так называемые «Drink & Draw». Концепция этого мероприятия проста — рисовать и пить вино.
В этот раз, вооружившись мольбертом и кистями, участники получат шанс воспроизвести картину «Чтение» Пабло Пикассо, а помогать им в этом будет профессиональный художник Айдар Касымбеков.
В перерывах между нанесением мазков на холст можно будет отведать брускетты и винишко. Ну не благодать ли.
Скоро весна, а значит десятки и сотни бегунов заполнят парки и стадионы Бишкека и будут наворачивать круги во имя стабильной работы сердца, выносливости и красивых тел. А ещё, 21 марта, на праздник Нооруз, планируется полумарафон (21 километр), в котором могут участвовать все желающие.
Конечно же, мы за то, чтобы вы шли туда подготовленными морально и физически, поэтому вот важная информация — школа I Love Running набирает группу для подготовки к этому масштабному забегу. Ребята уверены, что после их тренировок, вы сможете пробежать полумарафон.
Зачем записываться в группу? Ну, как минимум для того, чтобы узнать, как правильно бегать, в чем это лучше всего делать и на каких поверхностях. Этот опыт будет одинаково полезен и бегунам со стажем, и тем, кто бегал в последний раз в школе на уроках физкультуры.
Что смотреть?
Эта неделя ознаменовалась тем, что Американская киноакадемия объявила номинантов 2018 года на «Оскар» — сама церемония планируется на 4 марта, так что у вас есть время посмотреть самое крутое кино уходящего года.
Кыргызские кинотеатры традиционно не балуют нашу публику главными номинантами («Форму воды», «Темные времена» и «Большую игру» крутят уже не первую неделю), так что можете остаться дома и посмотреть «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» — талантливая картина ирландского режиссера Мартина Макдоны («Семь психопатов», «Залечь на дно в Брюгге»). Картина уже получила главную награду в категории «Лучший драматический фильм» на недавнем «Золотом глобусе», и почти точно станет фаворитом в гонке за главный «Оскар» в марте.
Если вы решили остановить свой выбор на комедиях, то «Прочь» Джордана Пила — отличный выбор. Да, возможно кто-то из вас уже смотрел эту хоррор-комедию, в которой режиссер умело обыгрывает тему расизма, но для других картина станет открытием. Настолько хитровыдуманно обыграть почти самую срачную тему в американском обществе надо уметь. Не люблю спойлерить, но благодаря развязке, картина когда-нибудь точно войдет в список «Топ-10 фильмов с неожиданным концом».
Что читать?
Мы обещали, что «Добрые письма» — территория максимально свободная от политики, но я никак не могу пройти мимо последней книги российского журналиста и телеведущего Михаила Зыгаря «Империя должна умереть».
Совсем недавно, в ноябре 2017 года, весь мир отмечал 100-летие Великой Октябрьской революции. Этому событию была посвящена куча фильмов и статей, но Зыгарь подошел к этой теме наиболее скрупулезно. Около полутора лет он со своей командой исследовал её, чтобы мы смогли прочитать наиболее полную летопись событий и биографии людей, которые так или иначе повлияли на свержение царской власти и приход коммунистов в период с 1900 по 1917 годы.
Есть и другое мнение о книге, которое написала бесконечно уважаемая Галина Юзефович для «Медузы».
Книгу можно приобрести в сети книжных магазинов «Раритет», а ещё заказать онлайн.
Что слушать?
Вот уже несколько лет Национальная общественная радиостанция США записывает на видео небольшие концерты различных американских и европейских исполнителей у себя в студии — выглядит и звучит очень круто.
Там уже набралось несколько сотен выступлений, но в этом письме хочу поделиться записью выступления ирландской группы The Cranberries — вокалистку группы Долорес О’Риордан похоронили в родном городе 23 января.
Группа знаменита своим треком «Zombies», но на самом деле, рок-коллектив за свою почти 30-летнюю историю выпустил десятки хитов и знаковых композиций. Некоторые из них здесь (я очень люблю «Ode to my family»).
А если с тёплым пледом и мягкой подушкой расставаться совсем не хочется?
Тогда запаситесь едой и одеялами, чтобы совсем не было нужды выходить из комнаты, как завещал Бродский.
Во-первых, начался второй сезон «Американской истории преступлений» — это сериал-антология (каждый сезон рассказывает о новой истории) от телеканала FX. Если в первом сезоне мы наблюдали за одним из самых скандальных процессов в истории американского правосудия — «Народ против О. Джея Симпсона», то тематика второго сезона более близка кыргызскому зрителю — история убийства модельера Джанни Версаче, основателя модного дома Versace.
Мои коллеги в прошлый раз советовали вам образовательные проекты «Арзамас» и «The School of Life», поэтому вам ещё один бесплатный источник знаний в интернете — «Теории и практики». Тем, кто живёт Москве повезло больше — там уйма лекций, которые можно посетить в белокаменной. Если же вы в Бишкеке, то не отчаивайтесь, у T&P есть свой канал, в котором они выкладывают познавательные видео на самые разные темы.
Вот, например, лекция про женский оргазм и половой акт:
А здесь лекция про бизнес, если вдруг вам интересна тема создания своего предприятия. Максим Ноготков (основатель и генеральный директор российской сети магазинов электроники «Связной» и одноименного банка) рассказывает, что является двигателем крупного бизнеса.
Если вы хотите создавать бизнес в Кыргызстане, то в очередной раз советую вам прочитать наш великолепный материал про стартовый капитал и о том, где его найти в кыргызских реалиях.
P.S. Напишите Азизе на aziza@kloop.kg, если вы хотите рассказать о своём мероприятии. В заголовке письма укажите «Хочу в доброе письмо». Если нам понравится, мы обязательно посоветуем вас.
Еще один P.S. Можно даже стать спонсором рассылки, но есть определенные правила. Мы любим наших читателей и хотим им советовать только самое полезное и интересное. Писать тоже Азизе на aziza@kloop.kg с пометкой «Спонсор доброго письма».
Ну вот, теперь вы можете со спокойной душой планировать свои выходные.
Одевайтесь теплее и не болейте!
Улугбек.