Скоро весна, а значит десятки и сотни бегунов заполнят парки и стадионы Бишкека и будут наворачивать круги во имя стабильной работы сердца, выносливости и красивых тел. А ещё, 21 марта, на праздник Нооруз, планируется полумарафон (21 километр), в котором могут участвовать все желающие.

Конечно же, мы за то, чтобы вы шли туда подготовленными морально и физически, поэтому вот важная информация — школа I Love Running набирает группу для подготовки к этому масштабному забегу. Ребята уверены, что после их тренировок, вы сможете пробежать полумарафон.

Зачем записываться в группу? Ну, как минимум для того, чтобы узнать, как правильно бегать, в чем это лучше всего делать и на каких поверхностях. Этот опыт будет одинаково полезен и бегунам со стажем, и тем, кто бегал в последний раз в школе на уроках физкультуры.