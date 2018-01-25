Араванский суд условно приговорил бабушку к трем годам тюрьмы за насильную выдачу внучки замуж

Бабушка и свекровь из Аравана получили условные сроки за то, что принудительно выдали 16-летнюю родственницу замуж.

Пресс-секретарь Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов сообщил журналисту Kloop.kg, что 11 января Араванский районный суд вынес решение по делу бабушки и свекрови несовершеннолетней девочки — женщин признали виновными в том, что они принудительно выдали замуж 16-летнюю девушку.

Бабушку приговорили к трем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в один год. Свекровь получила четыре года условно с испытательным сроком в два года.

В отношении 20-летнего мужа девушки следствие прекратили, не найдя в его действиях состава преступления. Он заявил на суде, что занимался с сексом с девушкой до брака после чего она забеременела.

Дело возбуждали также против священнослужителя, который проводил обряд нике между парнем и девушкой, но следствие прекратили из-за того, что не нашли состав преступления — молдо заявил, что девушка обманула его, сказав, что достигла совершеннолетия.

Сейчас девушка родила и живет со своей свекровью.