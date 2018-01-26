ГУВД Бишкека: В январе от холода погибли 15 человек

ГУВД Бишкека сообщило, что в январе от переохлаждения в городе скончались 15 человек. Все они были без определенного места жительства. Всего за январь милиционеры спасли от замерзания на улице 85 человек.

Начальник пресс-службы Городского управления внутренних дел Бишкека Адыл Оморов сообщил журналисту Kloop.kg, что с 1 по 25 января в городе из-за холодов погибли 15 человек — все они были без определенного места жительства.

«На прошлой неделе в ходе работы выявили 239 лиц, и из них 22 человека были направлены в приюты “Коломто” и в другие социальные приюты. 25 лиц за нарушение общественного порядка, за мелкие нарушения направили в приемник распределитель», — сказал Оморов.

По словам Оморова, в Бишкеке работает мобильный батальон, который помогает людям, замерзающим на улице. За январь милиционеры спасли от переохлаждения 85 человек.

«Эти люди обычные граждане. Например, человек выпил и заснул на остановке. Всех их доставляют в приют “Коломто”», — отметил начальник пресс-службы.

Мэрия Бишкека сообщила, что в Бишкеке работают четыре приюта для помощи бездомным людям. В учреждении «Коломто» сейчас находятся 78 человек, которых обеспечили питанием и временным проживанием.

В приюте «Центр милосердия» сейчас содержатся 38 человек — 20 женщин и 18 детей.

Пункт помощи бездомным Свердловского района разместил около 30 человек, а в Октябрьском находятся 47 человек.

Дорогие горожане! В нашем любимом Бишкеке наступили настоящие холода, которые особенно тяжело переносятся бездомными люд… Publicerat av МЭРИЯ города Бишкек den 25 januari 2018

Из-за наступивших холодов сотрудников МЧС перевели в усиленный режим работы, а минобразования отменил занятия в школах до 31 января.