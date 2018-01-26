В селе Жапалак в пригороде Оша во время игры в кок-бору один из всадников сбил 12-летнего зрителя — мальчик скончался по дороге в больницу. Родственники погибшего ребенка отказались от претензий.

Инцидент произошел 23 января в пригороде Оша, в селе Жапалак. 12-летний мальчик вместе с отцом и старшим братом пришел посмотреть на кок-бору.

Один из игроков во время нападения на другую команду скакал на коне в сторону ребенка и сбил его. Пострадавшего повезли в больницу, но по дороге он скончался.

Родители и родственники погибшего ребенка отказались от претензий к всаднику и не стали писать заявление в милицию.

«Всадником оказался 45-летний мужчина. Этот инцидент зарегистрирован как несчастный случай», — сказал журналистам Kloop.kg пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков.

Кок-бору — соревновательная игра среди кочевых народов, во время которой две команды верхом на лошадях борются за тушу козла (её нужно закинуть «ворота» противника).