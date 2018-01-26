Правозащитники из «Бир Дуйно» проиграли ГКНБ в Бишкекском горсуде

Бишкекский суд встал на сторону спецслужб в споре с правозащитной организацией «Бир Дуйно — Кыргызстан» — правозащитники подали в суд на ГКНБ из-за того, что госкомитет заявил о «воспрепятствовании обыску» со стороны «Бир Дуйно».

Свое решение Бишкекский суд вынес 25 января — в нём судья отменил вердикт Первомайского суда, который в октябре 2017 года признал заявления со стороны Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) «не соответствующими действительности».

ГКНБ в январе 2017 года заявило в пресс-релизе, что правозащитники из «Бир Дуйно — Кыргызстан» «воспрепятствовали обыску» и «пытались спровоцировать конфликтную ситуацию» во время задержания кыргызстанца в Оше.

Однако сейчас ГКНБ настаивает на том, что в пресс-релизе они говорили не о правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан», а о неправительственной организации «Бир Дуйно».

Правозащитники, в свою очередь, запросили справку из министерства юстиции, который ответил, что, кроме правозащитной организации «Бир Дуйно», в реестре юридических лиц нет других организаций с таким названием.

«На наш официальный запрос министерство юстиции ответило, что […] некоммерческая организация с фирменным наименованием «Бир Дуйно», кроме ОО «Правозащитное движение: Бир Дуйно-Кыргызстан», не значится», — сообщили правозащитники.

Тем не менее, Бишкекский суд счел аргументы ГКНБ убедительными, чтобы встать на их сторону и отменить предыдущее решение.

Глава правозащитного центра Толекан Исмаилова заявила, что будет обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции — Верховном суде.

Судебное противостояние между «Бир Дуйно — Кыргызстан» и ГКНБ началось в начале 2017 года, когда спецслужбы задержали одного кыргызстанца в Оше по подозрению в экстремистской деятельности.

Тогда защищать задержанного стал адвокат Валерьян Вахитов, который сразу прибыл на место происшествия — Исмаилова утверждает, что Вахитов тогда не представлял их организацию, хотя ГКНБ в своём пресс-релизе заявил о «воспрепятствовании» обыску со стороны «Бир Дуйно — Кыргызстан».