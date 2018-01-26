Кыргызстан приостановил поставки электроэнергии в Узбекистан из-за холодов

Председатель правления Нацэнергохолдинга Айбек Калиев заявил о приостановлении экспорта электроэнергии в Узбекистан — поставки возобновятся после улучшения погодных условий в Кыргызстане.

Пресс-секретарь Нацэнергохолдинга Аман Калыбеков сказал журналисту Kloop.kg, что подача электроэнергии в Узбекистан приостановилась 26 января, причина — холода в Кыргызстане.

«Нацэнергохолдинг принял решение приостановить экспорт из-за сильных холодов. Это прописано в договоре. Как только погодные условия улучшатся, поставки электроэнергии возобновятся», — сказал Калыбеков.

Он не сказал, когда примерно поставки возобновятся, и как их прекращение может повлиять на Узбекистан.

Кыргызстан и Узбекистан подписали договор об экспорте электроэнергии в октябре 2017 года. Сами поставки начались в декабре 2017 года и продлятся до марта 2018 года.

Кыргызстан планирует продать Узбекистану 550 млн кВт/ч по цене $0,024 за киловатт.

Сильные холода в Кыргызстане начались 26 января — например, в Чуйской долине температура воздуха в дневное время составила -15 градусов по Цельсию.

МЧС Кыргызстана заявило, что холода продолжатся, как минимум, до 29 января.

«Такая аномально холодная погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — сообщило министерство.