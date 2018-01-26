Депутаты предложили учредить орден в честь Чингиза Айтматова

Депутаты парламента от СДПК и «Ата Мекена» предложили учредить орден в честь писателя Чингиза Айтматова и присуждать его за заслуги в области культуры, просвещения, науки и укрепления мира.

Пресс-служба парламента сообщила, что инициаторами создания ордена в честь Айтматова стали депутаты от фракции СДПК Иса Омуркулов и Аида Касымалиева, а также их коллеги из «Ата Мекена».

Ранее депутаты «Ата Мекена» предлагали создать медаль в честь кыргызского писателя, однако после обсуждения в парламенте депутаты решили, что награда должна быть более высокой — в статусе ордена.

«Учитывая выдающиеся заслуги писателя в области культуры, просвещения, науки, литературы и искусства, за большой вклад в развитие духовных связей между государствами, [статус награды должен быть повышен до ордена]», — сообщила пресс-служба.

Создание ордена не произойдет сразу — для этого необходимо внести изменения в закон о государственных наградах, поэтому депутаты договорились совместно подать соответствующий законопроект.

Орден будут присуждать за «выдающиеся заслуги в области культуры, просвещения, науки, литературы и искусства, за сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, укрепление мира и дружбы».

В Кыргызстане всего 8 орденов — «Манас» I, II, III степеней, «Курманжан Датка», «Данакер», «Данк», «Достук» и «Баатыр эне». Они относятся к государственным наградам первой категории.

Самая высокая награда в Кыргызстане — высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики»).

Чингиз Айтматов — всемирно известный писатель из Кыргызстана. Его произведения были переведены на 176 языков мира и напечатаны в 128 странах. По произведениям Айтматова сняли более 20 фильмов.

Писатель скончался в июне 2008 года. В декабре 2018 года исполняется 90 лет с момента его рождения. В честь писателя также построят мемориальный комплекс «Чынгыз Ордо».