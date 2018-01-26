«Эркинай». Рассказ о парне, который отказался похищать девушку

«Эркинай» — это история о парне из Кыргызстана, который в последний момент передумал похищать свою подругу для насильного замужества. Рассказ писательницы Алтын Капаловой с иллюстрациями художницы Татьяны Зеленской вышел в Бишкеке в виде книги на трех языках: кыргызском, русском и английском. Ее будут распространять в школьных библиотеках регионов Кыргызстана. Так же она доступна в электронном виде.
Книгу выпустили в рамках проекта Академии ОБСЕ в Бишкеке и Institut für Auslandsbeziehungen (IFA) по изменению отношения к похищению невест, при финансовой поддержке программы IFA CCP Plus (Германия).
– Руслан! Руслан! Как же так?
– Извини, Акыл. Так будет лучше.
– Лучше для кого? Руслан, ты же мой друг!
– Да. Именно поэтому я так поступаю.
– Руслан, я не знаю этих людей!
– Познакомишься.
– Руслан, я думал, мы друзья!
– Да. Мы – друзья. Тебе здесь будет хорошо.
– О чём ты, Руслан, я не знаю этих людей!
– Всё. Заходи в дом. Не сопротивляйся.
– Не-е-е-е-е-е-т! – закричал я – и проснулся.
Сердце бешено стучало в груди. Я не понимал, где я и что происходит. «Я завтра женюсь» – внутренним голосом прорвалась реальность в мой ночной кошмар.
В моём сне незнакомые люди привезли меня в дом, в чужой дом. Там был праздник, но это был не мой праздник. И мне не было весело. Да. Мне не было весело, потому что меня похитили – так же, как я хочу завтра похитить Эркинай.
Я побежал к маме, она ещё не спала.
– Мама! Мама!
– Что случилось, сынок? Почему не спишь?
– Мама, мне приснился страшный сон – что меня похитили!
– Не надо было много есть перед сном.
– Мама!
– Иди, ложись спать. Завтра ответственный день.
– Мама, как вы с папой поженились?
– Мы? Акыл, ну что за вопросы? Они не к месту. Ложись спать. Завтра нам всем рано вставать.
– Мама, я завтра не привезу Эркинай.
– Ты что? Очумел, что ли? Это всё от волнения. Всё будет хорошо. Иди, ложись спать.
– Мама! Я не буду похищать человека!
– Это не человек – это невеста! И ты её привезёшь! Этого разговора вообще не должно быть! Все так женятся.
– Мама, я не привезу её!
– Ты что такое говоришь?! Мы зарезали корову, всё готово, борсоки сделали, на стол всё купили… Такие расходы понесли! Ты что придумываешь? Мы всё, что собрали с урожая, потратили на твою женитьбу!
– Мама, я всё вам отдам. Всё верну до копейки. Но я не женюсь завтра!
– Акыл, у меня сейчас случится приступ. Ты этого добиваешься?
– Мама, прости, но я не могу. Не могу!
– О небеса! Что я скажу твоему отцу?! Мы же людей позвали!.. Всё, прекрати! Не хочешь везти – мы сами её привезём!
– Вы не сможете.
– Ещё как сможем!
– Мама, я решил.
– За что мне такое наказание!
Я не мог больше слышать плач и причитания мамы и выбежал из дома. Была полночь.
Я шёл и вспоминал улыбку Эркинай, вспоминал, как она всегда была приветлива со мной. Меньше всего мне хотелось, чтобы она пережила похищение. Я никогда у неё не спрашивал, нравлюсь ли я ей. Я осознавал, что, желая быть с ней, я поступаю как дикарь. Плач мамы звенел в ушах. Но я был настроен решительно.
Я позвонил друзьям и сказал, что похищение переносится:
– Самат, друг, не приезжайте утром, ала-качуу переносится.
– Что случилось?
– Ничего. Всё отлично.
– Странно. Не понимаю, что происходит. Ты что, струсил?
– Нет. Наоборот. Таким сильным и решительным я никогда ещё не был.
– Как скажешь, друг.
– И ещё одно: не бери трубку, если будут звонить мои родители.
– Да что происходит?
– Ничего. Доверься мне. Просто не приезжайте ко мне с утра. Договор отменяется. Спи. Я завтра сам к тебе заеду.
Таким образом я переговорил ещё с двумя друзьями и поехал к дому Эркинай, опасаясь, что мои друзья всё-таки приедут за ней. Я хотел защитить её. Я думал о всей нелепости ситуации: я защищал Эркинай от самого себя. Стрелки на часах показывали два часа ночи. На душе было тяжело. Сердце сжималось от мысли, что утром придётся идти домой. Стало светать. И хотя мне было тревожно и не покидало чувство вины перед родителями, я ощутил внутреннюю радость от принятого мною решения.
В 7 утра Эркинай вышла из своего дома. Я сделал вид, что просто иду по улице и окликнул её:
– Эркинай!
– Акыл? Салам. Как дела? Ты живёшь где-то здесь?
– Нет. Я был в гостях.
– У кого?
– У ночи.
– Ха-ха-ха. Как здорово!
– Ты на работу, да?
– Да.
– Тебе нравится твоя работа?
– Не очень. Но я коплю деньги, чтобы поехать учиться. Я очень хочу выучиться на учительницу.
– Правда? Я не знал.
– Ты думал, что мне очень нравится жарить пирожки в нашей столовой?
– Да. Они у тебя такие вкусные.
– Я рада, что они тебе нравятся. Но я мечтаю преподавать детям кыргызский язык и кыргызскую литературу.
– Здорово. Мне нравится твоя идея и ты мне тоже нравишься.
– Акыл…
– Знаешь, Эркинай, ещё несколько часов назад я хотел украсть тебя.
– Что?
– Нет. Нет. Прошу тебя, не уходи. Я один здесь. Не уходи. Прошу тебя. Не бойся. Я один.
– Уходи! Убирайся! Я думала, что ты хороший парень.
Эркинай очень испугалась и забежала обратно домой. Я отправил ей сообщение: «Эркинай, я хотел тебя украсть – это правда, прости меня за это. Но я передумал». Я стал писать ей следующее сообщение, но она меня заблокировала.
Я поехал домой. Было 7 часов утра. Дома суетились мои женешки, мама лежала в постели – вокруг были лекарства. Отец ходил в саду.
– Папа…
– Убирайся из моего дома, щенок!
– Папа, простите меня.
– Мы что тебе, игрушки? Созвали весь народ, зарезали скотину! Ты что о себе возомнил?!
– Папа, я отдам все деньги. Обещаю. Простите меня!
– Никогда больше не говори мне, что хочешь жениться! Я свой долг перед тобой выполнил. Я хотел дать тебе своё благословение, но ты отказался от него!
– Папа, это не так! Я передумал похищать. Я необдуманно согласился на ваше предложение жениться. У меня не было девушки, и я решил украсть её в угоду вам с мамой.
– И что? Почему передумал?
– Потому что неправильно похищать людей и принуждать их к сожительству.
– Что ты такое говоришь? Это традиция. Хватит нести чушь. Уйди с глаз моих вон!
Дальнейшие дни были мучением. Отец не разговаривал со мной. Мама если и обращалась ко мне, то только с укором. Заходили соседи, родственники и спрашивали: «Да что у вас там случилось? Что, девушку не смогли украсть? Или она не села? Что произошло?» Мама зло отвечала: «Этот дурак вдруг решил, что красть – это неправильно». Все смеялись. Только мне не было смешно.
Я ходил на работу в СТО, каждый день заходил поесть в столовую, где работала Эркинай. Но её там не было. С того дня прошла неделя. Надо мной смеялись мои друзья, мои коллеги с работы и все клиенты. А я думал об Эркинай.
Как-то я зашёл в столовую на обед и набрался смелости спросить у хозяйки столовой, где Эркинай. Подошёл к прилавку – и увидел Эркинай.
– Эркинай! Ты здесь! Я так рад! Ты тогда ушла. Я не успел всего объяснить…
– Что будешь?
– Лагман и пирожок. Тебя неделю не было. Где ты была?
– Я испугалась очень. Пряталась дома.
– Прости меня, Эркинай. Я не хотел тебя пугать.
– Я знаю. Я слышала историю от соседей. Все знают.
– Да. Надо мной все издеваются.
– Я знаю. Спасибо, что ты не сделал этого. Ведь у меня есть любимый.
Я радовался её «спасибо», но слёзы жгли меня изнутри от её «у меня есть любимый». Я почувствовал, как предательски проступают слёзы. Взял свой лагман и пирожок и попятился в сторону столика. Сел спиной к прилавку. Солёные капли ползли по моему лицу и капали в тарелку с лагманом. Я жевал пирожок изо всех сил, это помогало мне остановить мои слёзы.
– Акыл, вот я чай тебе принесла.
– Спасибо, Эркинай.
– Акыл, ты замечательный человек. Таких парней, как ты, мало. Я уверена, ты ещё встретишь свою любовь.
– Спасибо. Твои пирожки, как всегда, вкуснятина.
– Хочешь, научу их готовить?
– Я люблю готовить. Научи.
– Обязательно научу. Мы едем с друзьями на природу в воскресенье. Поехали с нами?
– Не знаю. Я же не знаком с твоими друзьями.
– Познакомишься. Они все очень классные. У тебя же машина есть! Нас двенадцать человек и всего две машины – будет здорово, если ты присоединишься к нам!
– Хорошо.
– Мы встречаемся возле Дома культуры в 7 утра.
– Хорошо, я буду.
Не доев свой лагман, я вышел из столовой. Делал свою работу, а сам думал о том, что, скорее всего, все её друзья знают о моей неудачной попытке украсть Эркинай. Я представлял, как они будут смеяться надо мной. Я не хотел ехать в горы с ней и её друзьями. Ругал себя, что согласился. Но в тот момент это было единственно возможным закончить наш неловкий разговор.
В воскресенье я направился к Дому культуры в ужасном настроении. Я подъехал ровно в 7 утра, как договаривались. Ребята были уже там. От улыбки Эркинай мне стало тепло.
– Познакомьтесь, это Акыл – мой друг. Он каждый день обедает в нашей столовой. Я рассказывала вам про него. Акыл, познакомься, это мои друзья: Аселя, Жыпара, Даткайым, Эсен, Жоомарт, Канат, Элина, Алтынбек, Эркеайым, а это мой парень – Акжол. Ещё должны подойти Айгерим и Тунук.
– Рад знакомству, ребята. Спасибо, что пригласили.
– Спасибо, что согласился. Ты нам очень нужен. Вернее, твоя машина.
Все засмеялись шутке Жыпары. Мне полегчало. Показалось, что они не знают о сложившейся ситуации. Я украдкой смотрел на Эркинай и её парня Акжола. Мне стало стыдно и страшно от мысли, что я мог их разлучить. Весь день мы гуляли, все вместе готовили еду, шутили, смеялись.
Мне очень понравились друзья Эркинай, включая Акжола. Он был хороший парень. Я узнал, что они планируют вместе поступать в «Арабаева» на следующий год. Я полюбил всех ребят, за год общения они мне стали самыми близкими друзьями.
Оказалось, что все они знали про тот случай. Когда я узнал об этом, почувствовал себя немного обманутым, но потом понял, что они поддерживали мою позицию.
В один из дней мне позвонил Акжол:
– Акыл, Эркинай украли!
– Что? Кто?
– Какие-то ребята из соседнего села. Я поехал к её родителям – они отказались за ней ехать. Я должен её забрать!
– Я сейчас приеду. Не волнуйся. Мы её заберём.
– Пожалуйста, приезжай быстрее. Может быть поздно.
Я сразу же выбежал, сел в машину и через 10 минут был у Акжола. Они ждали меня с Эсеном. Мы ехали молча. Все очень переживали за Эркинай. Приехали в село, с большим трудом узнали адрес этого дома и подъехали к нему.
Родственники жениха не пускали нас. Тогда я начал говорить, что мы вызовем милицию:
– Мы сейчас приедем с милицией!
– Делай, что хочешь. Ты кто такой вообще? Пусть приедут её родители. А ты кто?
– Я друг Эркинай. Мы её заберем.
– Вы вообще кто? Её родители согласны, мы взяли их разрешение!
– Вы думаете, она вещь? Она сама должна решать, с кем ей быть!
– Сосунки! Уходите. Она согласна.
– Пусть она скажет нам сама.
– Уходите! Вы что, фильмов насмотрелись?!
Мы осознали, что силы неравны. Их было много, они не пускали нас, мы были на их территории. Мы сели в машину и стали думать, что делать. Эсен предложил выкрасть её ночью. Но мы с Акжолом не согласились. Мы не хотели поступать так же, как эти преступники. В конце концов решили, что сначала поедем к её родителям, и если они откажутся вызволять дочь, поедем в милицию.
Родители Эркинай выглядели потерянными. Акжол от волнения не мог говорить. Я собрался духом и сказал:
– Байке, Акжол – парень вашей дочери. Они встречаются уже 3 года.
– И что?
– Как что? Они любят друг друга!
– Акжол, ты чей сын?
– Акмата.
– Какого Акмата? Ветеринара, что ли?
– Да.
– А где же ты раньше был? Чего ты сейчас хочешь от нас?
– Мы ездили. Нас не пускают. Мы хотим, чтобы вы поехали с нами и забрали Эркинай.
– Акжол, её участь такова – её украли. Пусть она в этом доме найдёт своё счастье.
– Байке, счастье не находят! Его выбирают и потом строят на протяжении всей жизни! Вы должны мне помочь забрать её! Это же ваша дочь. Она этого «жениха» даже не знает.
– Сынок, мы узнали об этой семье. Семья живёт в достатке. Ей там будет хорошо.
– Байке, она только поступила на учёбу. Она не сможет продолжать учиться. Она не сможет… Она не сможет быть со мной…
– Надо было раньше думать. Уже поздно. Сейчас приедут с ачуу басар*.
*ачуу басар – выкуп за похищенную невесту
– Вы рубите возможность выбора вашей дочери! Зачем вы назвали свою дочь Эркинай?! Если не можете защитить её свободу!
Мама Эркинай заплакала. Очень горько. Захлёбываясь в слезах, она сказала отцу Эркинай:
– Арстан, мы должны забрать дочь. Прошу тебя. Давай заберём её. Умоляю тебя…
– Закия!
– Арстан, я не прощу ни себе, ни тебе, если моя дочь будет страдать в этом браке.
– Поехали!
Отец Эркинай сел в свою машину, с ним сел брат Эркинай, её мама вся в слезах осталась дома. Мы с ребятами поехали за ними.
Но вдруг машина впереди остановилась. Брат Эркинай вышел и направился в нашу сторону. Мы заволновались – не передумали ли они. Он жестами показал, чтобы мы ехали вперёд – они не знают, где этот дом. Мы поехали впереди.
Остановились возле дома похитителей. Все вышли из машин. Отец Эркинай, большой и грозный, направился в сторону ворот. Оттуда появился пожилой мужчина. Арстан байке молча зашёл во двор.
– Вы кто?
– Где моя дочь?
– Сват наш пришёл! Проходите в дом!
– Где моя дочь?
– Ваша дочь – наша дочь. Теперь она наша келинка. Давайте выпьем за счастье молодых!
– Я тебя спрашиваю: где моя дочь?!
– Сват, дорогой, ну что вы так?! Всё хорошо. Нам есть, что вам сказать.
– Мне твои слова не нужны. Где моя дочь?!
– Не горячитесь. Заходите в дом.
Отец схватил мужчину и потребовал вернуть ему дочь.
Из дома вся в слезах выбежала Эркинай в белом платке:
– Папа, папочка!
– Доченька, девочка моя! Я здесь. Всё хорошо. Я тебя не дам в обиду. Я заберу тебя.
Эркинай рыдала, обняв отца. Родственники жениха пытались что-то говорить. Но Арстан байке никого не слышал. Он обнял дочь. Он тоже плакал. Мы все плакали. Родственники жениха отступили. Мы сели в машины и уехали.
Подъехав к дому Эркинай, мы увидели, что её мама стоит на улице, ждёт нас. Эркинай бросилась к ней. Они обе, обнявшись, плакали.
Закия эже сказала нам:
– Дети, езжайте домой. Потом встретитесь.
Я заметил, что Эркинай даже не смотрит в нашу сторону, как будто ей стыдно за всё случившееся. Она с трудом выговорила:
– Акжол, прости меня, я не виновата…
Акжол только прошептал:
– Ты ни в чём не виновата. Всё будет хорошо. Я люблю тебя.
Мы все были очень расстроены и впечатлены случившимся. Молча разъехались по домам.
С того дня прошло полтора года. Я сижу, вспоминаю и радуюсь, что всё это в прошлом. А тогда было очень страшно и больно от нашего бессилия. Страшно даже представить, что могло случиться, если бы тогда не вмешался отец Эркинай!
Я сижу на свадьбе Эркинай и Акжола. Я счастлив. Мне кажется, я тоже причастен к их счастью. Через несколько минут я должен произнести поздравительную речь. Я вновь и вновь прокручиваю слова в голове, и, наверное, я скажу следующее:
– Эркинай, ты рождена, чтобы быть свободной! И никто, ни один человек в мире не имеет права лишать тебя свободы и выбора быть счастливой. Никто не имеет права лишать кого-то свободы и права выбора. У тебя даже имя означает – «свободная».
Твои родители дали тебе не только красивое имя, но смогли защитить твою свободу! Я счастлив, что вы с Акжолом прошли все трудности и теперь вместе. Вы – прекрасная пара. Прекрасная – потому что вы сами выбрали друг друга!