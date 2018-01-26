«Эркинай». Рассказ о парне, который отказался похищать девушку

Акжол только прошептал:

– Ты ни в чём не виновата. Всё будет хорошо. Я люблю тебя.

Мы все были очень расстроены и впечатлены случившимся. Молча разъехались по домам.

С того дня прошло полтора года. Я сижу, вспоминаю и радуюсь, что всё это в прошлом. А тогда было очень страшно и больно от нашего бессилия. Страшно даже представить, что могло случиться, если бы тогда не вмешался отец Эркинай!

Я сижу на свадьбе Эркинай и Акжола. Я счастлив. Мне кажется, я тоже причастен к их счастью. Через несколько минут я должен произнести поздравительную речь. Я вновь и вновь прокручиваю слова в голове, и, наверное, я скажу следующее:

– Эркинай, ты рождена, чтобы быть свободной! И никто, ни один человек в мире не имеет права лишать тебя свободы и выбора быть счастливой. Никто не имеет права лишать кого-то свободы и права выбора. У тебя даже имя означает – «свободная».

Твои родители дали тебе не только красивое имя, но смогли защитить твою свободу! Я счастлив, что вы с Акжолом прошли все трудности и теперь вместе. Вы – прекрасная пара. Прекрасная – потому что вы сами выбрали друг друга!