Мужчины с игрушечным пистолетом ограбили женщину в Ноокене на 1 млн сомов

Двое мужчин под видом электриков проникли в дом жительницы Ноокенского района Джалал-Абадской области — угрожая игрушечным пистолетом, они ограбили её на 1 млн сомов.

УВД Джалал-Абадской области сообщило, что ограбление произошло 19 января в селе Масы Ноокенского района.

Двое мужчин 20-25 лет под видом электриков похитили из дома сейф с деньгами и золотые украшения.

«Угрожая женщине игрушечным пистолетом, заклеили ей рот скотчем. Они также завязали ей руки и ноги. С нее сняли золотые украшения и украли сейф», — сказали журналисту Kloop.kg в пресс-службе УВД.

Милиция утверждает, что в сейфе находилась сумма в 1 млн сомов. Милиция ищет подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».