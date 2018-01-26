Кыргызстан за год потратил 442 млн сомов на членство в международных организациях – инфографика

Власти Кыргызстана потратили более 442,5 млн сомов на оплату членских и долевых взносов в международные организации и интеграционные объединения в 2017 году. Наибольшая доля от Кыргызстана — 152,8 млн сомов — ушла в фонд ЕАЭС.
Членские и долевые взносы от Кыргызстана в 2017 году получили 39 международных организаций и объединений. Самый большой взнос Кыргызстан перечислил в фонд ЕАЭС это 152,8 млн сомов*.
Самый маленький взнос от Кыргызстана получил Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ 60,8 тысяч сомов.
ООН и его ведомства в общей сложности получили от Кыргызстана 32,9 млн сомов, международные кредитные организации – почти 115 млн сомов, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 3 млн сомов, Всемирная торговая организация (ВТО) – 2,5 млн сомов, Интерпол 1,2 млн сомов.
На нужды Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Кыргызстан потратил 33,4 млн сомов, а межпарламентской Ассамблее СНГ и секретариату Шанхайской организации Содружества Кыргызстан заплатил по 16,5 млн сомов каждой.
Совету сотрудничества тюркоязычных стран Кыргызстан перечислил 14,6 млн сомов, Организации исламского сотрудничества 12,7 млн. сомов.