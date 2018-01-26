Кыргызстан за год потратил 442 млн сомов на членство в международных организациях – инфографика

Членские и долевые взносы от Кыргызстана в 2017 году получили 39 международных организаций и объединений. Самый большой взнос Кыргызстан перечислил в фонд ЕАЭС это 152,8 млн сомов*.

Самый маленький взнос от Кыргызстана получил Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ 60,8 тысяч сомов.