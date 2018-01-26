Кыргызстан за год потратил 442 млн сомов на членство в международных организациях – инфографика

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Эмиль Султаналиев
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Больше 150 млн сомов Кыргызстан потратил на членство в ЕАЭС в 2017 году. Фото: Пресс-служба правительства

Власти Кыргызстана потратили более 442,5 млн сомов на оплату членских и долевых взносов в международные организации и интеграционные объединения в 2017 году. Наибольшая доля от Кыргызстана — 152,8 млн сомов — ушла в фонд ЕАЭС.

Членские и долевые взносы от Кыргызстана в 2017 году получили 39 международных организаций и объединений. Самый большой взнос Кыргызстан перечислил в фонд ЕАЭС  это 152,8 млн сомов*.

Самый маленький взнос от Кыргызстана получил Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ  60,8 тысяч сомов.

*По данным правительства Кыргызстана

ООН и его ведомства в общей сложности получили от Кыргызстана 32,9 млн сомов, международные кредитные организации – почти 115 млн сомов, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 3 млн сомов, Всемирная торговая организация (ВТО) – 2,5 млн сомов, Интерпол  1,2 млн сомов.

На нужды Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Кыргызстан потратил 33,4 млн сомов, а межпарламентской Ассамблее СНГ и секретариату Шанхайской организации Содружества Кыргызстан заплатил по 16,5 млн сомов каждой.

Совету сотрудничества тюркоязычных стран Кыргызстан перечислил 14,6 млн сомов, Организации исламского сотрудничества  12,7 млн. сомов.


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