КНУ уволил профессора, которая не нашла призывов к разжиганию розни в словах Бабанова

Эксперт Умут Култаева лишилась своей должности со-директора Института Конфуция КНУ — это произошло после того, как она не нашла призывов к разжиганию розни в словах бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова, которые он произнес в Оше во время своей кампании.

Култаева сказала радио «Азаттык», что её лишили должности 8 января — она была в группе специалистов, которые по просьбе сторонников Бабанова изучали слова политика, сказанные им в микрорайоне «Амир-Тимур» (бывший «Он-Адыр») в Оше.

Специалисты, в числе которых была Култаева, не нашли в высказываниях Бабанова призывов к разжиганию межнациональной розни, в чем сейчас обвиняет политика генеральная прокуратура.

По словам Култаевой, ректор Кыргызского национального университета (КНУ) Канат Садыков вызвал её в кабинет и сказал, что ее решение «противоречит государственной политике» и не стал продлевать с ней контракт.

«После разговора ректор сказал, что стало трудно продлевать мой трудовой контракт. 8 января меня вызвали в канцелярию и ознакомили с приказом о моем освобождении с должности», — сказала она «Азаттыку».

Руководство КНУ заявило, что у Култаевой истек трудовой контракт и её отстранение не связано с экспертизой высказываний Бабанова — об этом представители вуза также сообщили «Азаттыку».

Култаева также сказала, что специалистов, которые проводили экспертизу, вызвали на допрос в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) — пресс-служба ГКНБ не стала ни подтверждать, ни опровергать это, а попросила обратиться к ним с письменным запросом.

Дело против Бабанова

Генпрокуратура возбудила дело против Бабанова в ноябре 2017 года. Основанием послужили его слова, которые он озвучил во время встречи с избирателями в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше — политик сказал: «Лучше умереть стоя, чем стоять на коленях» и «если хоть один милиционер будет обижать узбеков, то он уйдет со своей должности».

Политик назвал уголовное дело «произволом со стороны правоохранительных органов». Когда дело было заведено, Бабанов уже находился за границей.

В итоге Бабанов проиграл президентские выборы своему главному сопернику Сооронбаю Жээнбекову. Затем он отказался от должности главы фракции «Республика — Ата-Журт» и депутатского мандата, заявив, что уходит из политики.

Сейчас Бабанов находится за пределами Кыргызстана — неизвестно, где именно, и когда он вернется в страну.